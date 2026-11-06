El profesor de Ingeniería Forestal de la UVigo, Juan Picos, durante su intervención durante el foro Jueves Verde de Treintayseis Difusion Pro Sport

Los deberes de Galicia y Portugal en la prevención de incendios: "El enfoque tiene que ser común"

Grandes incendios han asolado tanto el sur de Galicia como el norte de Portugal en los últimos años. El impacto del cambio climático y el cambio de uso de los montes son dos de los factores que han agravado la intensidad de los fuegos, según el profesor de Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo (UVigo), Juan Picos, que reivindica un "enfoque común" entre ambos países en materia de prevención.

Así lo señaló el también autor de los informes de incendios del Eixo Atlántico durante su charla con el redactor de Treintayseis, Mauro Picatoste. Picos ha sido uno de los ponentes que han participado en el Jueves Verde, organizado por este medio y que ha contado con una amplia gama de voces, desde el sector académico al empresarial e institucional.

La jornada comenzó a las 10:10 horas, de la mano de la periodista viguesa Paula Montes. Ese momento tuvo lugar la bienvenida institucional, con las intervenciones de la subdirectora de Treintayseis, Loreto Peteiro; el coordinador del Foro Energía y Medioambiente del Círculo de Empresarios de Galicia, Marcelino Otero; y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.

Pasadas las 12:30 horas, fue el turno de Juan Picos, que mantuvo una conversación con Picatoste sobre la prevención de incendios a ambos lados de las fronteras. Durante el foro también se trataron temas como la sostenibilidad en el sector alimentario, sostenibilidad y economía, y casos de éxito locales de agricultura vertical y economía circular.

"La esquina noroeste de la península es un lugar muy especial en términos de incendios", ha afirmado el profesor de la UVigo, que ha explicado cómo el clima atlántico impulsa un crecimiento "muy grande" de la biomasa, que luego "está en condiciones de arder" durante el verano. Esta situación se explica porque durante tres meses el tiempo del sur de Galicia presenta características mediterráneas.

El profesor de Ingeniería Forestal de la UVigo, Juan Picos, durante su intervención durante el foro Jueves Verde de Treintayseis Difusion Pro Sport

Esta circunstancia, según Picos, ayudó a "nuestros ancestros" a expandirse por todo el territorio, encontrando métodos para prender fuego y "abrir espacio": "Gallaecia se construyó quemando". Así y aunque "ahora nos gusta el fuego dentro de un motor cuando vamos a desbrozar", el antiguo reino es un lugar "propenso" a incendiarse.

El abandono del cuidado de los montes ha provocado que la vegetación haya ocupado nuevos espacios, en los que se encuentra "muy disponible" para arder. "Somos un país que tiene mucho riesgo de producir incendios", ha sentenciado, señalando un cambio en el "régimen de incendios", ya que ahora los fuegos son más intensos y difíciles de controlar.

Menos incendios, más potentes

De 15.000 incendios en 1995, Galicia ha rebajado el número de fuegos hasta los 1.900 del año pasado. "Podría ser algo que celebrar, pero es causa de nuestra principal preocupación", ha advertido Picos, que ha indicado que nunca se habían observado incendios de tanto tamaño como los de los últimos años, que ya superan el "techo de cristal" de las 10.000 hectáreas.

El experto ha recordado que en 2016 y 2017 él afirmaba que ningún incendio había superado esta cifra en casi 40 años de estadísticas. "Nunca habíamos pasado de las 10.000 hectáreas y en el 2022 tuvimos dos en el mismo día", ha resaltado el ingeniero forestal, que ha afirmado que la intensidad y tamaño de estos fuegos suponen "una dificultad de control enorme".

¿A qué se debe el mayor tamaño de los incendios? La respuesta se halla en el cambio climático. La atmósfera tiene mucha más energía procedente del sol y produce mayores olas de calor y tormentas eléctricas, así como el abandono de los montes y el rural aumenta la biomasa disponible para arder: "Cuando se dan las condiciones de que esas dos energías se conectan: sálvese quien pueda".

Picos ha alertado de que el nuevo escenario "pinta feo" y que la "lucha contra el cambio climático es clave". "El abandono rural está preparando los ingredientes, pero el que los cocina es el cambio climático", ha afirmado, subrayando que este problema tiene que ser resuelto desde un punto de vista global, con "grandes políticas".

El profesor de Ingeniería Forestal de la UVigo, Juan Picos, durante su intervención durante el foro Jueves Verde de Treintayseis Difusion Pro Sport

¿Y qué se puede hacer desde el ámbito local o regional? Según este experto, se debe trabajar en controlar la vegetación, favoreciendo que las masas fuertes "evolucionen hacia lugares menos combustibles". "Ese es nuestro trabajo, intentar que cuando el incendio se desarrolle, esa energía que va a alimentar el fuego sea la menor", ha sentenciado.

Colaboración Portugal-Galicia

La última parte de la conversación se centró en la colaboración que deben mantener el norte de Portugal y Galicia en materia de prevención y extinción. "Hay una frase que se dice mucho: los incendios no conocen fronteras. Bueno esta frontera la conocen de sobra porque han pasado muchísimas veces por arriba", ha aseverado Picos.

El profesor ha recalcado que ambos territorios tienen una problemática muy parecida y "prácticamente indistinguible". "Lo que se distingue son las políticas, las legislaciones y las cosas que hemos puesto por encima, y a veces no sólo no ayuda, sino que entorpecen", ha criticado Picos, que ha afirmado que "no tiene sentido trabajar en un sólo ámbito", por lo que "el enfoque tiene que ser común".

Reconoce que ha habido avances en la cooperación entre ambos países; por ejemplo, los efectivos de un territorio ya pueden saltar las fronteras para colaborar en la extinción de un incendio en la otra orilla del Miño. Ahora bien, queda camino por recorrer en cuanto a materiales comunes, cartografía o la falta de proyectos que incentiven la formación mutua.

"Portugal tiene mucha experiencia en el uso de fuegos de manera preventiva, muchísima más que Galicia y tenemos que aprender de ellos. Y también en Portugal tiene que aprender de Galicia, en el tratamiento jurídico de las comunidades de monte. "No hay dos problemas, hay uno y cuantas más soluciones conjuntas y compatibles entre sí se elaboren, más facilidad para resistir", ha asegurado Picos.

Para ello, ha valorado el experto, hay que resolver un obstáculo: "El problema entre el norte de Portugal y Galicia hay que resolverlo en Madrid y Lisboa". Eso sí, ha advertido que "no podemos pretender que la administración se encargue en exclusiva de que el terreno esté bien preparado para intervenir" y hay que contar con las personas que se encuentran en los montes.

Así, ha concluido poniendo en valor el trabajo realizado por gran parte de las comunidades de montes de Galicia, que considera que deben ser mejor cuidadas por las administraciones públicas. "La medida general es entender que los incendios no van a dejar de ser el síntoma de un territorio que no está funcionando bien", ha afirmado el ingeniero forestal afincado en Vigo.

Jueves Verde

Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia han organizado la segunda edición del Jueves Verde, después de estrenarse el año pasado con el nombre de Green Thursday. Bajo el lema La Galicia que cuida el futuro, el evento ha dado voz a iniciativas concretas que muestran cómo la sostenibilidad puede traducirse en innovación, oportunidades empresariales y nuevas formas de producir y gestionar los recursos. La agricultura vertical, la sostenibilidad alimentaria, la prevención de incendios y el turismo sostenible han sido algunos de los temas a debate.

El encuentro ha contado con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola.