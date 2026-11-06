Ecocelta cumple 23 años apostando por la economía circular. Su fundador y CEO, Sergio Quiroga, ha explicado en el foro Jueves Verde de Treintayseis cómo la compañía transforma residuos orgánicos en fertilizantes y desarrolla soluciones para aprovechar el agua en la agricultura

De las conchas de mejillón a los posos de café: la empresa de Ponteareas que convierte residuos en riqueza

Las conchas de mejillón, los posos de café, el bagazo de uva o los restos de poda tienen una segunda vida. Así lo demuestra Ecocelta, una empresa de Ponteareas que lleva 23 años transformando residuos orgánicos en recursos para la agricultura y desarrollando soluciones ambientales.

Su fundador y CEO, Sergio Quiroga, ha compartido este jueves la trayectoria de la compañía durante su participación en el foro Jueves Verde, organizado por Treintayseis, en una conversación moderada por Bea Castro, directora de Publicidad del medio.

Nacido en Buenos Aires en 1961, de madre ponteareana, Quiroga estudió Agronomía y trabajó en un instituto argentino de investigación especializado en fertilidad y biología del suelo. Tras recibir una beca para estudiar en Alemania, viajó a Galicia para conocer la tierra de su familia y cuidar de su abuela.

Durante unos trabajos de recuperación del bosque atlántico en Vilasobroso descubrió el problema que acabaría dando origen a Ecocelta. "Los restos de poda y la materia orgánica de los animales se vertían en un vertedero o se quemaban", ha recordado.

Ante esta situación, presentó un proyecto para aprovechar esos materiales, consiguió autorización municipal y comenzó a desarrollarlo mientras trabajaba desbrozando el monte. "Comencé al lado de mis abuelos a desarrollarlo como un pasatiempo, mientras trabajaba desbrozando. En el año 2003 decidí fundar formalmente Ecocelta", ha explicado.

La naturaleza no crea residuos

Los comienzos estuvieron marcados por las dificultades para introducir una actividad prácticamente desconocida. "Al principio nos encontramos con un problema de mentalidad", ha reconocido Quiroga. "Cuando fui a tramitar el CNAE, la actividad ni siquiera existía registrada. Todo fue difícil, pero finalmente montamos la planta", ha añadido.

La filosofía de Ecocelta partía de una premisa sencilla: aprovechar los mecanismos de la naturaleza para transformar los desechos. "Partimos del principio de que somos parte de la naturaleza y de que la naturaleza no genera residuos; todo está encadenado en el ecosistema. Cada residuo que deja un organismo puede aprovecharse", ha defendido.

Así comenzaron a utilizar lombrices para procesar materia orgánica y convertirla en fertilizantes naturales.

En 2008, la empresa obtuvo la autorización oficial como gestora de residuos, lo que permitió ampliar su actividad. Empezaron recogiendo estiércol, bagazo de uva y posos de café antes de recibir encargos de otros sectores industriales. "Al figurar en el listado oficial de la Xunta como gestores de residuos, comenzamos a gestionar miles de toneladas", ha señalado.

Las conchas de mejillón

Uno de los proyectos más destacados llegó en 2017, cuando Ecocelta comenzó a trabajar en el aprovechamiento de conchas de mejillón procedentes de la industria conservera, que, según Quiroga, genera casi 90.000 toneladas anuales de estos residuos.

El equipo de I+D de la empresa, activo desde 2006, encontró una aplicación especialmente interesante para los suelos gallegos, predominantemente ácidos y con necesidades de aportes de calcio.

"Analizamos que la concha contiene un 95% de biocalcio, es decir, calcio orgánico producido por un ser vivo y no de origen mineral", ha explicado.

A partir de este recurso desarrollaron un proceso específico de compostaje que aprovecha la actividad natural de lombrices y bacterias, reduciendo el consumo energético. Incluso el calor generado durante el proceso se utiliza para secar el producto final.

De esta forma, las conchas se convierten en un material que permite aportar calcio a los terrenos agrícolas.

La compañía trabaja también en su aprovechamiento para enriquecer con calcio la alimentación animal, una línea que prevé incorporar a su actividad en noviembre de 2027.

Del purín al agua de riego

Bea Castro, directora de publicidad de Treintayseis, y Sergio Quiroga, CEO de Ecocelta. Difusion Pro Sport

Más allá de los fertilizantes, Ecocelta investiga soluciones para garantizar la disponibilidad de agua en la agricultura durante los periodos de escasez.

Desde 2018 trabaja en sistemas de tratamiento y almacenamiento que permiten aprovechar recursos procedentes de explotaciones ganaderas.

"Aprovechamos los purines para alimentar a las lombrices mediante biofiltros depuradores diseñados por nosotros", ha explicado Quiroga.

El sistema, desarrollado en colaboración con centros de investigación agraria como el CIAM, permite procesar la materia orgánica y depurar el agua resultante, que posteriormente se almacena en lagunas con plantas acuáticas para su utilización en el riego.

En paralelo, la empresa colabora en un proyecto para aprovechar fibras vegetales descartadas por la industria. Estos materiales poseen una elevada capacidad de retención hídrica, "logrando retener hasta diez veces su peso en agua".

Su incorporación a los suelos agrícolas permite conservar mejor la humedad y reducir la vulnerabilidad de los cultivos ante la sequía.

Ecocelta también investiga nuevas posibilidades de reciclaje para residuos como las arenas higiénicas utilizadas por animales domésticos.

Un suelo sano protege el agua

Durante su intervención, Quiroga ha insistido en que la importancia del suelo va mucho más allá de su productividad agrícola.

"El concepto de suelo sano es más amplio porque está integrado al ecosistema; no solo sostiene la vegetación, sino que cumple funciones esenciales vinculadas con el ciclo del agua", ha explicado.

El empresario ha recordado que el agua que llega a acuíferos y pozos se filtra a través de la tierra, por lo que su contaminación puede afectar directamente a los recursos hídricos. "Si tenemos un suelo contaminado, esa contaminación se traslada al agua subterránea", ha advertido.

También ha destacado la importancia de la proximidad para que la economía circular resulte sostenible. "Una planta de valorización debe operar en un radio de proximidad de entre 50 y 60 kilómetros, ya que el principal coste operativo e impacto ambiental radica en el transporte logístico", ha señalado.

Incendios y agua, los retos

En la parte final de su intervención, Quiroga ha reconocido que todavía existen importantes barreras para el emprendimiento sostenible.

De cara al futuro, ha identificado dos prioridades especialmente relevantes para Galicia: la prevención de incendios forestales y el almacenamiento de agua.

"Es prioritario fortalecer la prevención de incendios forestales y desarrollar infraestructuras para almacenar agua durante los periodos de abundancia pluvial", ha concluido.

Dos desafíos que conectan con la filosofía que dio origen a Ecocelta hace 23 años: aprovechar los recursos disponibles, reducir los residuos y compatibilizar la actividad económica con la protección del medio ambiente.

Jueves Verde

Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia han organizado la segunda edición del Jueves Verde, después de estrenarse el año pasado con el nombre de Green Thursday. Bajo el lema La Galicia que cuida el futuro, el evento ha dado voz a iniciativas concretas que muestran cómo la sostenibilidad puede traducirse en innovación, oportunidades empresariales y nuevas formas de producir y gestionar los recursos. La agricultura vertical, la sostenibilidad alimentaria, la prevención de incendios y el turismo sostenible han sido algunos de los temas a debate.

El encuentro ha contado con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola.