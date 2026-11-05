Vigo celebra hoy el Jueves Verde de Treintayseis con seis conversaciones sobre sostenibilidad en Galicia

La jornada cuenta con más de 150 inscritos y se celebra en el Círculo de Empresarios de Galicia. El conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, y la presidenta del Círculo, María Borrás, clausurarán el encuentro

Cómo se cultiva albahaca en una granja vertical de Vigo, qué hace una empresa de Ponteareas con las conchas de moluscos de las rías o qué pueden hacer juntos Galicia y el norte de Portugal para prevenir los grandes incendios. Son algunas de las cuestiones que abordará hoy, jueves 5 de noviembre, la segunda edición del Jueves Verde, organizada por Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia bajo el lema La Galicia que cuida el futuro.

La cita tendrá lugar en la sede viguesa del Círculo, en García Barbón, 62, con la periodista de Radio Vigo Paula Montes como conductora. La recepción comenzará a las 9:30 horas y la apertura institucional será a las 10:10. Intervendrán Loreto Peteiro, subdirectora de Treintayseis, Marcelino Otero, coordinador del Foro de Energía y Medio Ambiente del Círculo, y Luisa Sánchez Méndez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra.

Economía y cultivos verticales

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo Xavier Labandeira, miembro de ECOBAS, abrirá las conversaciones a las 10:30. El investigador hablará con Samuel Pérez, redactor de Treintayseis, sobre la relación entre sostenibilidad y economía.

A las 10:50, Iván García Besada, CEO y cofundador de Néboda Farms, conversará con Laura Paz Pousa sobre la experiencia de esta empresa viguesa, que cultiva albahaca en interior. Las plantas crecen en varios niveles y el agua de riego que no absorben vuelve al depósito para reutilizarse. A las 11:10, Paula Palomanes entrevistará a Sergio Quiroga, CEO de Ecocelta. La compañía de Ponteareas produce humus con ayuda de lombrices y aprovecha las conchas de moluscos de las rías gallegas para elaborar un producto que permite corregir la acidez del suelo.

Comida, incendios y turismo

Tras la pausa para el café de las 11:30, el programa se retomará a las 12:00 con una mesa sobre sostenibilidad en el sector alimentario. Participarán Ricardo Castro Santa Cruz, director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski, Perla Ferrer Espinilla, coordinadora del área de Sostenibilidad y Economía Circular de Clusaga, y Katia Álvarez, directora de Enología de Bodegas Martín Códax. Tais San Vicente, directora de negocio de Treintayseis, moderará la conversación sobre PROALIS, el programa con el que Clusaga y Vegalsa-Eroski ayudan a las empresas alimentarias a aprovechar mejor sus recursos y reducir el desperdicio.

A las 12:35, la atención se trasladará a los montes de Galicia y el norte de Portugal. Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo y autor de los informes sobre incendios del Eixo Atlántico, conversará con Mauro Picatoste sobre la prevención a ambos lados de la frontera. Sus investigaciones han estudiado cómo el abandono de cultivos y pastos cambia el paisaje y facilita la propagación del fuego.

El turismo sostenible centrará la última charla, a las 12:50. Reunirá a Nani Arenas, periodista especializada en comunicación turística, Pablo Mariño, CEO de la agencia de turismo marinero Bluscus, Beatriz Piñeiro Lago, copropietaria del Pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia, y Lucía González, de la secretaría técnica del Clúster de Turismo de Galicia.

La clausura, a cargo de María Borrás y Nicolás Vázquez Iglesias, está prevista para las 13:30 horas. A las 14:00 se celebrará un cóctel para ponentes y asistentes. El Jueves Verde cuenta con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola. La asistencia es gratuita previa inscripción. Programa completo · Inscripción en Eventbrite.