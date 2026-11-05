Nicolás Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente: "En Galicia hay recursos que aprovechar de manera sostenible"

El conselleiro de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez, ha protagonizado la clausura del foro Jueves Verde, organizado por Treintayseis bajo el lema 'La Galicia que cuida el futuro'. El representante de la Xunta ha resaltado la necesidad de "simplificar" las normas para que las empresas puedan convertir Galicia en un "referente en materia ambiental".

Vázquez ha tomado la palabra tras la intervención de la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás. La cita, conducida por la periodista viguesa Paula Montes, ha contado con la participación de diversos académicos, expertos y empresas que lideran el camino hacia la sostenibilidad, así como otros representantes institucionales como la vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.

El foro ha sido uno de los primeros actos públicos de Vázquez como conselleiro de Medio Ambiente, tras relevar en el cargo a la actual conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez. Hasta este octubre, era el secretario de Industria en la Consellería de Economía e Industria, que continúa liderando María Jesús Lorenzana.

"Este tipo de jornadas son absolutamente fundamentales y van en la línea en la que nosotros defendemos la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida en un sentido amplio", ha afirmado el responsable autonómico tras afirmar que "es un placer" colaborar tanto con Treintayseis como con el Círculo de Empresarios.

Al respecto, ha señalado que se debe tratar el asunto desde el punto de vista ambiental y desde el económico y social. "De nada vale si sólo nos centramos en una parte y no generamos oportunidades para que la gente y las empresas puedan vivir aquí, evidentemente a corto y largo plazo también se descuidará el medio ambiente", ha afirmado.

El conselleiro de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez, durante el foro Jueves Viernes de Treintayseis Difusion Pro Sport

El conselleiro considera que ya "nadie tiene ninguna duda sobre el cambio climático" y sobre la necesidad de ponerle "freno" para que las "próximas generaciones puedan vivir tan bien como vivimos nosotros". Así, ha defendido que todas las entidades, tanto las públicas como privadas, deben asumir la protección medioambiental como "algo interno que tiene que estar en su propia política".

"La protección medioambiental no es una opción, sino que es absolutamente necesaria", ha afirmado desde el atril del foro Jueves Verde, donde también ha puesto el foco en la urgencia de establecer un diálogo entre lo público y lo privado para "mejorar la protección ambiental". En concreto, ha apostado por definir medidas que ayuden a las empresas a ser más sostenibles y librarse de la "maraña" normativa a la que se enfrentan.

"Un lugar privilegiado"

Vázquez ha recalcado que la sostenibilidad genera oportunidades, que irán a más con el paso del tiempo, y Galicia cuenta con "ejemplos clarísimos" de "esa economía circular y ambiental". "Estamos en un lugar privilegiado. Tenemos recursos que se pueden aprovechar, no me gusta la palabra explotar, de manera sostenible, y es en lo que nos tenemos que centrar todos los gallegos", ha asegurado.

En esta línea, ha señalado la necesidad de proteger la naturaleza con prevención de incendios, mejorar el aprovechamiento en el sector agroalimentario y apostar por el turismo sostenible. Vázquez ha dedicado un lugar especial en su discurso para este último sector: "El turismo sostenible es algo que tenemos que aprovechar. Pero, efectivamente, que sea sostenible, no vayamos a matar a la gallina de los huevos de oro".

Para concluir, el responsable autonómico de Medio Ambiente ha tendido la mano al sector privado para "cualquier idea o mejora" para que Galicia sea "un referente en materia ambiental", pero también con una "administración más eficiente". "Tenemos que hacer una labor de simplificación y de mejora para no estorbar", ha concluido Vázquez, cuya intervención ha cerrado el foro pasadas las 14:00 horas.

Jueves Verde

Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia han organizado la segunda edición del Jueves Verde, después de estrenarse el año pasado con el nombre de Green Thursday. Bajo el lema La Galicia que cuida el futuro, el evento ha dado voz a iniciativas concretas que muestran cómo la sostenibilidad puede traducirse en innovación, oportunidades empresariales y nuevas formas de producir y gestionar los recursos. La agricultura vertical, la sostenibilidad alimentaria, la prevención de incendios y el turismo sostenible han sido algunos de los temas a debate.

El encuentro ha contado con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola.