Luisa Sánchez reivindica un Vigo "verde y azul" para impulsar un futuro sostenible

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, durante su intervención en el foro Jueves Verdes de Treintayseis. Difusion Pro Sport

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha reivindicado este jueves la necesidad de apostar por un Vigo "verde y azul" como modelo de desarrollo sostenible.

Lo ha hecho durante su intervención en el foro Jueves Verde, organizado por Treintayseis bajo el lema "La Galicia que cuida el futuro", donde ha defendido la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía para preservar el patrimonio natural.

Sánchez ha puesto en valor el papel de los montes periurbanos de Vigo, especialmente en la prevención de incendios, recordando lo ocurrido en 2017. "El fuego no llegó hasta Vigo gracias a que estos montes estaban bien cuidados y bien trabajados por los comuneros", ha señalado.

En este sentido, ha destacado la riqueza del anillo verde de la ciudad, que abarca más de cinco millones de metros cuadrados y cuenta con 50 kilómetros de recorrido. También ha insistido en la necesidad de combatir especies invasoras como la acacia y controlar la presencia del eucalipto, así como de fomentar la educación ambiental desde edades tempranas.

La vicepresidenta provincial ha explicado que la Diputación trabaja en diferentes iniciativas relacionadas con la gestión del agua, la regularización de las comunidades de aguas y el impulso de energías limpias, además de promover hábitos saludables y la conservación de los espacios naturales.

Junto a ese "Vigo verde", Sánchez ha defendido también un "Vigo azul", basado en la protección de la costa, las playas y los recursos marítimos mediante una explotación racional y sostenible.

"Verde y azul: parece simple, pero no es sencillo", ha resumido, subrayando que la conservación del entorno natural debe convertirse también en una oportunidad económica. A su juicio, ambos modelos permitirán consolidar un turismo sostenible capaz de generar riqueza y empleo estable en el territorio.

Por último, ha destacado el papel del tejido empresarial y la importancia de celebrar encuentros como Jueves Verde para compartir proyectos e ideas que contribuyan a construir una Galicia más sostenible.

Jueves Verde

Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia han organizado la segunda edición del Jueves Verde, después de estrenarse el año pasado con el nombre de Green Thursday. Bajo el lema La Galicia que cuida el futuro, el evento ha dado voz a iniciativas concretas que muestran cómo la sostenibilidad puede traducirse en innovación, oportunidades empresariales y nuevas formas de producir y gestionar los recursos. La agricultura vertical, la sostenibilidad alimentaria, la prevención de incendios y el turismo sostenible han sido algunos de los temas a debate.

El encuentro ha contado con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola.