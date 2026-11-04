El turismo sostenible de Galicia será protagonista del Jueves Verde de Vigo

El turismo marinero, los jardines históricos y la conservación del patrimonio tendrán su espacio en el Jueves Verde de Treintayseis, que celebrará su segunda edición este jueves, 5 de noviembre, en Vigo. La jornada reunirá a profesionales y empresas para compartir experiencias vinculadas a la sostenibilidad bajo el lema La Galicia que cuida el futuro. Apuntarse es completamente gratis y puede hacerse a través de este enlace.

La charla dedicada al turismo sostenible comenzará a las 12:50 horas y contará con cuatro perfiles relacionados con la comunicación turística, la creación de experiencias y el desarrollo del sector en Galicia.

Uno de los participantes será Pablo Mariño, CEO de Bluscus, agencia especializada en turismo marinero. Su actividad conecta a los visitantes con los oficios, la gastronomía y las tradiciones de la costa gallega mediante propuestas como las salidas en barco, los talleres de pesca o las visitas a conserveras. La compañía trabaja con profesionales y comunidades marineras y ofrece rutas en embarcaciones tradicionales restauradas, incorporando el patrimonio marítimo a la experiencia turística.

La relación entre naturaleza, patrimonio y turismo estará también representada por Beatriz Piñeiro Lago, copropietaria del Pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia. Este espacio combina un jardín botánico, una amplia colección de camelias y una plantación de té con visitas que acercan al público la historia del lugar y el conocimiento de las plantas.

Piñeiro diseñó, plantó y gestiona el jardín de té, un proyecto iniciado en 2008 que mantiene la recolección y la elaboración artesanales. Según explica el propio pazo, la iniciativa incorpora criterios de permacultura y economía circular y vincula sus visitas con la educación ambiental y el respeto a la biodiversidad.

En la conversación participará asimismo Lucía González, de la secretaría técnica del Clúster de Turismo de Galicia. Entre las iniciativas impulsadas por esta entidad figura Galicia Destino Sostible, un club de producto que agrupa alojamientos, restaurantes, agencias y empresas de actividades turísticas. Su objetivo es conectar esa oferta con los viajeros y promover una sostenibilidad que contemple tanto el cuidado del entorno como sus dimensiones social y económica.

Completa el encuentro Nani Arenas, periodista especializada en turismo y consultora en comunicación estratégica. Fundadora de Mil Words Comunicación y autora de La Viajera Empedernida, su trayectoria está vinculada a la divulgación de destinos y al trabajo con empresas y organismos turísticos. Su perfil incorpora a la conversación la perspectiva de cómo comunicar las experiencias y la identidad de los lugares que se visitan.

El Jueves Verde está organizado por Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia, con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola. La asistencia es gratuita y las personas interesadas pueden reservar su entrada en Eventbrite y consultar el programa completo en Treintayseis.