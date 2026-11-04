Ecocelta, la empresa de Ponteareas que transforma residuos en abonos, protagonista del Jueves Verde de Vigo

Convertir residuos orgánicos en recursos para cultivar la tierra es la actividad que Ecocelta desarrolla desde Ponteareas. La empresa será una de las protagonistas del Jueves Verde de Treintayseis, que celebrará su segunda edición este jueves, 5 de noviembre, en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo. Apuntarse es gratuito y puede hacerse a través de este enlace.

Su CEO, Sergio Quiroga, participará a las 11:10 horas en la charla Un caso pionero de economía circular en Ponteareas. La conversación estará moderada por Paula Palomanes, redactora de Treintayseis, y acercará al público la experiencia de una compañía dedicada a transformar materia orgánica residual en fertilizantes.

Creada en 2003, Ecocelta cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la producción de abonos y sustratos orgánicos y en la gestión biológica de residuos. Desde sus instalaciones en Pontacóns-Pías, trabaja con materiales del entorno que pueden aprovecharse de nuevo mediante procesos como el compostaje y el vermicompostaje, en el que intervienen las lombrices.

Estas pequeñas protagonistas desempeñan un papel fundamental en uno de sus productos: el humus de lombriz. Para elaborarlo, la empresa utiliza una mezcla seleccionada de estiércoles, algas de arribazón y frutas de origen local. Los materiales pasan primero por un proceso de compostaje y después sirven de alimento a lombrices del género Eisenia, cuya digestión da lugar al vermicompost.

El resultado es un abono orgánico que permite devolver al suelo parte de los nutrientes presentes en esos materiales. Este proceso ofrece un ejemplo concreto de economía circular: aprovechar residuos y subproductos para elaborar nuevos productos destinados a la agricultura y la jardinería.

Otro ejemplo es Celtacal, elaborado con conchas de moluscos de las rías gallegas y estiércoles compostados. Se trata de una enmienda diseñada para corregir la acidez de los suelos y aportar materia orgánica, dando una nueva utilidad agrícola a materiales procedentes de otras actividades.

La investigación también forma parte de la trayectoria de Ecocelta. Desde 2007, la compañía cuenta con Vermilab, su grupo de I+D+i, vinculado al desarrollo de productos y procesos. En 2021, su trabajo en innovación recibió el reconocimiento del Ministerio de Ciencia e Innovación con la concesión del sello de Pyme Innovadora.

Su participación se integra en una jornada organizada por Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia bajo el lema La Galicia que cuida el futuro. El programa abordará también la agricultura vertical, la sostenibilidad alimentaria, la prevención de incendios y el turismo sostenible.

El encuentro cuenta con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola. La asistencia es gratuita y las personas interesadas pueden reservar su entrada en Eventbrite y consultar el programa completo en Treintayseis.