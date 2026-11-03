La prevención de incendios transfronteriza entre Galicia y Portugal, protagonista del Jueves Verde de Vigo

La prevención de los incendios forestales y los retos compartidos por Galicia y Portugal tendrán un espacio destacado en el Jueves Verde de Treintayseis, que celebrará su segunda edición este jueves, 5 de noviembre, en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo. Bajo el lema La Galicia que cuida el futuro, la jornada reunirá a expertos, empresas e instituciones para abordar los desafíos ambientales y conocer iniciativas sostenibles. Es posible apuntarse gratuitamente siguiendo este enlace.

Uno de sus protagonistas será Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo y autor de los informes de incendios del Eixo Atlántico. El investigador participará a las 12:35 horas en la conversación Prevención de incendios a ambos lados de la frontera, moderada por Mauro Picatoste, redactor de Treintayseis.

Su participación acercará al encuentro una perspectiva que relaciona la prevención del fuego con la gestión del territorio y el futuro del medio rural. Los trabajos de Picos para el Eixo Atlántico han estudiado cómo la despoblación y el abandono de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales aumentan la vulnerabilidad ante los grandes incendios.

El informe publicado por la entidad en 2026 señala que la pérdida de población y el envejecimiento dificultan el cuidado del monte y favorecen la acumulación de vegetación combustible. También advierte de las consecuencias de perder paisajes en los que se alternan distintos usos del suelo, capaces de ayudar a frenar la propagación de las llamas.

Entre sus propuestas figuran recuperar la actividad agroganadera y forestal, facilitar el relevo generacional y mantener una gestión activa del territorio. Un planteamiento que sitúa la prevención dentro de un desafío más amplio: conservar un medio rural habitado, con servicios y oportunidades económicas.

La dimensión transfronteriza forma parte de esta línea de trabajo. Picos dirige la investigación científica sobre prevención de incendios del proyecto europeo USE4FOREST, en el que participan entidades españolas, portuguesas y francesas. La iniciativa reúne a universidades, administraciones y organismos de protección civil para desarrollar estrategias compartidas de prevención y recuperación de espacios forestales afectados por el fuego.

La conversación se integrará en una mañana organizada por Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia, con la comunicadora Paula Montes como conductora. La recepción comenzará a las 9:30 horas y el programa contará también con Xavier Labandeira, Iván García Besada, de Néboda Farms, y Sergio Quiroga, de Ecocelta.

El encuentro dedicará además espacio a la reducción del desperdicio alimentario y al turismo sostenible. La clausura está prevista para las 13:30 horas, con la participación de María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, y Nicolás Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente. A continuación, a las 14:00 horas, se celebrará un cóctel de networking.

El Jueves Verde cuenta con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola. La asistencia es gratuita y las personas interesadas pueden reservar su entrada a través de Eventbrite y consultar el programa completo en Treintayseis.