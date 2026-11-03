La agricultura vertical es posible en Galicia y será protagonista en el Jueves Verde de Vigo

Cultivar vegetales en varias alturas, dentro de unas instalaciones y con las condiciones ambientales controladas, es una realidad en Vigo. Néboda Farms desarrolla este modelo de agricultura vertical de interior y será una de las protagonistas de la segunda edición del Jueves Verde, que se celebrará este jueves, 5 de noviembre, en el Círculo de Empresarios de Galicia. Es posible apuntarse gratuitamente siguiendo este enlace.

Su CEO y cofundador, Iván García Besada, participará a las 10:50 horas en la conversación Agricultura vertical en Galicia. La charla estará moderada por Laura Paz Pousa, redactora de Treintayseis, y permitirá conocer la experiencia de una empresa que combina investigación y automatización para producir alimentos.

El sistema de Néboda aprovecha la altura mediante estructuras de cultivo con varios niveles superpuestos. En ellas, las plantas reciben agua y nutrientes a través de un circuito cerrado: la parte que no absorben regresa al depósito para volver a utilizarse. Esta recirculación permite aprovechar mejor el agua empleada en el proceso.

La tecnología también interviene en las condiciones en las que crecen los vegetales. La empresa regula la temperatura, la iluminación, el riego y la humedad, mientras un robot manipulador automatiza la gestión de la zona de cultivo. Según explica Néboda, este control permite mantener la producción durante todo el año.

Uno de los productos que materializan este modelo es la albahaca fresca, que la compañía comercializa tanto en pequeños envases como a granel. Una planta habitual en la cocina que sirve para acercar al consumidor una forma de producción basada en el aprovechamiento del espacio y el control del crecimiento de los cultivos.

Sostenibilidad e innovación

La innovación de Néboda también alcanza al seguimiento de las plantas. Con el apoyo de EDIH DATAlife y la colaboración de Gradiant, la empresa ha desarrollado una aplicación que combina visión por computador e inteligencia artificial para estimar su peso automáticamente. Esta herramienta permite obtener información sobre los cultivos y reducir el trabajo manual necesario para controlar su evolución.

La experiencia de la compañía viguesa se incorporará a una jornada dedicada a conocer proyectos e ideas vinculados a la sostenibilidad. Organizado por Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia, el encuentro estará conducido por Paula Montes y comenzará con la recepción de asistentes a las 9:30 horas. También participarán Xavier Labandeira y Sergio Quiroga, de Ecocelta, y habrá conversaciones sobre alimentación, prevención de incendios y turismo sostenible.

Bajo el lema La Galicia que cuida el futuro, el Jueves Verde cuenta con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola. La asistencia es gratuita y las personas interesadas pueden reservar su entrada a través de Eventbrite y consultar el programa completo en Treintayseis.