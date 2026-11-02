El nuevo conselleiro de Medio Ambiente visitará Vigo para clausurar el Jueves Verde de Treintayseis

El nuevo conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, visitará Vigo el próximo jueves 5 de noviembre para clausurar la segunda edición del Jueves Verde de Treintayseis. El encuentro, organizado junto al Círculo de Empresarios de Galicia, dedicará una mañana a conocer iniciativas y proyectos vinculados a la sostenibilidad y al futuro de la comunidad. Se trata de la segunda edición de este evento, al que es posible apuntarse gratuitamente, que se estrenó el año pasado en Vigo con el título de Green Thursday.

Vázquez participará en la clausura prevista para las 13:30 horas, en la que también intervendrá María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia. La jornada se celebrará en la sede de la entidad, situada en el número 62 de García Barbón, y reunirá a empresas, profesionales, investigadores e instituciones.

La visita se producirá nueve días después de su toma de posesión, celebrada el 27 de octubre en el Pazo de Raxoi. El nuevo titular de Medio Ambiente asumió la cartera tras el paso de Ángeles Vázquez a la Consellería de Política Social e Igualdade, en la reciente remodelación del Gobierno gallego.

Nacido en Lugo en 1974, Nicolás Vázquez es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidade de Santiago de Compostela e ingeniero industrial por la UNED. Su trayectoria incluye responsabilidades en el Instituto Enerxético de Galicia y en la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural. Antes de incorporarse al Consello de la Xunta, ocupaba la Secretaría Xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético.

La Galicia que cuida el futuro

Bajo el lema «La Galicia que cuida el futuro», el Jueves Verde celebrará su segunda edición en Vigo, después de estrenarse el año pasado con el nombre de Green Thursday. La iniciativa busca dar visibilidad a proyectos que muestran cómo la sostenibilidad puede traducirse en nuevas oportunidades empresariales, innovación y formas de producir y gestionar los recursos.

El programa combinará conversaciones sobre economía y sostenibilidad, agricultura vertical, economía circular, reducción del desperdicio alimentario, prevención de incendios y turismo sostenible. La comunicadora Mónica Martínez conducirá una jornada que comenzará con la recepción de asistentes a las 9:30 horas y que incluirá espacios para el intercambio entre participantes.

El encuentro cuenta con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ABANCA y Coca-Cola. La asistencia es gratuita, previa inscripción, y las personas interesadas pueden reservar su plaza a través de Eventbrite. El programa completo también puede consultarse en la web del evento.

Programa completo

09:30 horas. Recepción de ponentes e invitados.

Bienvenida a los asistentes. La jornada estará conducida por Mónica Martínez.

10:10 horas. Inauguración institucional.

Intervendrán Loreto Peteiro, subdirectora de Treintayseis, y Marcelino Otero, coordinador del Foro de Energía y Medioambiente del Círculo de Empresarios de Galicia.

10:30 horas. Sostenibilidad y economía.

Conversación con Xavier Labandeira, catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo y miembro permanente de ECOBAS. Moderará Samuel Pérez, redactor de Treintayseis.

10:50 horas. Agricultura vertical en Galicia.

Conversación con Iván García Besada, CEO de Néboda Farms. Moderará Laura Paz Pousa, redactora de Treintayseis.

11:10 horas. Un caso pionero de economía circular en Ponteareas.

Conversación con Sergio Quiroga, CEO de Ecocelta. Moderará Paula Palomanes, redactora de Treintayseis.

11:30 horas. Pausa para el café.

12:00 horas. Reducir el desperdicio alimentario.

Participarán Ricardo Castro Santa Cruz, director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski; Perla Ferrer Espinilla, coordinadora del Área de Sostenibilidad y Economía Circular de Clusaga; y Katia Álvarez, directora de enología de Bodegas Martín Códax. Moderará Tais San Vicente, directora de Negocio de Treintayseis.

12:35 horas. Prevención de incendios a ambos lados de la frontera.

Conversación con Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo y autor de los informes de incendios del Eixo Atlántico. Moderará Mauro Picatoste, redactor de Treintayseis.

12:50 horas. Turismo sostenible.

Participarán Nani Arenas, experta en comunicación turística; Pablo Mariño, CEO de Bluscus; Beatriz Piñeiro Lago, copropietaria del Pazo Quinteiro da Cruz; y Lucía González, de la secretaría técnica del Clúster de Turismo de Galicia.

13:30 horas. Clausura institucional.

Intervendrán María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, y Nicolás Vázquez Iglesias, conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia.

14:00 horas. Cóctel y networking.