El Jueves Verde regresa a Vigo el 5 de noviembre con proyectos e ideas para una Galicia más sostenible

El Jueves Verde vuelve a Vigo el próximo 5 de noviembre para dar voz a las personas, empresas y proyectos que trabajan por una Galicia más sostenible. Bajo el lema «La Galicia que cuida el futuro», la cita reunirá a profesionales, emprendedores e instituciones en la sede del Círculo de Empresarios de Galicia, en el número 62 de García Barbón, con una mañana de conversaciones y experiencias vinculadas al territorio.

Impulsado por Treintayseis y el Círculo de Empresarios de Galicia, el encuentro celebra su segunda edición en Vigo después de estrenarse el año pasado con el nombre de Green Thursday. Su objetivo es acercar iniciativas concretas que muestran cómo la sostenibilidad puede traducirse en innovación, oportunidades empresariales y nuevas formas de producir y gestionar los recursos.

Proyectos con impacto positivo

La jornada estará conducida por la comunicadora Mónica Martínez y comenzará a las 09:30 horas con la recepción de asistentes y un espacio de networking. La bienvenida institucional, prevista para las 10:10 horas, contará con Loreto Peteiro, subdirectora de Treintayseis, y Marcelino Otero, coordinador del Foro de Energía y Medioambiente del Círculo de Empresarios de Galicia.

El ciclo de conversaciones arrancará a las 10:30 horas con Xavier Labandeira, catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo y especialista en economía climática y energética. Su intervención estará moderada por Samuel Pérez, redactor de Treintayseis.

A continuación participarán Iván García Besada, CEO de Néboda Farms, a las 10:50 horas, y Sergio Quiroga, CEO de Ecocelta, a las 11:10 horas. Las conversaciones estarán moderadas, respectivamente, por las redactoras Laura Paz Pousa y Paula Palomanes. Néboda desarrolla sistemas de agricultura vertical de interior apoyados en la automatización, mientras que Ecocelta transforma residuos orgánicos en fertilizantes mediante compostaje y lombricultura: dos ejemplos de aplicación empresarial de la innovación ambiental.

Tras la pausa para el café, el programa se retomará a las 12:00 horas con una conversación sobre cómo reducir el desperdicio alimentario. Participarán Ricardo Castro Santa Cruz, director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski, y Perla Ferrer Espinilla, coordinadora del Área de Sostenibilidad y Economía Circular de Clusaga. Está prevista también la presencia de Proalis, con su representante todavía por confirmar. Moderará Tais San Vicente, directora de negocio de Treintayseis.

La prevención de incendios transfronteriza centrará la intervención de Juan Picos, vinculado al Eixo Atlántico, a las 12:35 horas. A las 12:50 horas llegará el turno del turismo sostenible, con Nani García, experta en comunicación turística; Pablo Mariño, CEO de Bluscus; y Beatriz Piñeiro Lago, copropietaria del Pazo Quinteiro da Cruz.

La clausura está prevista para las 13:30 horas, con la participación de María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia. El programa contempla asimismo la intervención de Nicolás Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente, pendiente de confirmación. A las 14:00 horas se celebrará un cóctel de networking para continuar el intercambio entre asistentes y ponentes.

La asistencia es gratuita, previa inscripción. Las personas interesadas ya pueden reservar su plaza para el Jueves Verde de Vigo a través de Eventbrite.