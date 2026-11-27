Vigo licita por 2,8 millones de euros los vuelos a Londres, París, Alicante y Sevilla

La Xunta de Goberno Local de Vigo ha aprobado el expediente de contratación de la promoción turística de la ciudad a través de su conectividad aérea con cuatro destinos nacionales e internacionales: Londres, París, Alicante y Sevilla.

El alcalde, Abel Caballero, ha explicado que el objetivo es incrementar la llegada de turistas y viajeros, así como potenciar el uso del transporte aéreo. El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prorrogarse hasta otros dos.

El presupuesto base de licitación asciende a 2.831.400 euros, una cantidad que podría alcanzar los 4.680.000 euros en caso de ejecutarse las prórrogas.

Destinos y frecuencias

La distribución del presupuesto y las frecuencias semanales previstas para cada destino es la siguiente:

Alicante: 605.000 euros y tres frecuencias semanales.

y tres frecuencias semanales. Sevilla: 605.000 euros y cuatro frecuencias semanales.

605.000 euros y cuatro frecuencias semanales. Londres: 1.016.000 euros y dos frecuencias semanales en temporada baja y tres en temporada alta, comprendida entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.

y dos frecuencias semanales en temporada baja y tres en temporada alta, comprendida entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. París: 605.000 euros y dos frecuencias semanales.

Los aviones que operen estas rutas deberán contar con una capacidad mínima de 100 plazas. Además, las compañías adjudicatarias tendrán que desarrollar diferentes acciones de promoción turística de Vigo a través de sus páginas web, boletines informativos y redes sociales.