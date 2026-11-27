Los hoteles de Vigo superarán el 82% de ocupación con el primer puente festivo de Portugal

La Navidad de Vigo afronta su tercer fin de semana con unas elevadas previsiones de ocupación hotelera, impulsadas por el primer puente festivo de diciembre en Portugal.

Según ha avanzado este viernes el alcalde, Abel Caballero, la media de ocupación entre el 27 y el 30 de noviembre superará el 82%.

Las previsiones sitúan la ocupación en el 87% para el sábado y en el 84% para el domingo, mientras que para el lunes las reservas alcanzan ya el 83%, una cifra que podría aumentar en los próximos días.

"Seguramente llegará al 100%", ha señalado Caballero sobre la ocupación del lunes, víspera del festivo del 1 de diciembre en Portugal, cuando se conmemora la Restauración de la Independencia.

El Concello espera una importante afluencia de visitantes procedentes del país vecino.

Dos semanas de Navidad

La ciudad mantiene así los elevados niveles de ocupación hotelera registrados desde el encendido del alumbrado navideño, el pasado 14 de noviembre.

El primer fin de semana de la campaña navideña se saldó con una ocupación de alrededor del 90%, con un lleno prácticamente absoluto durante la jornada del sábado, coincidiendo con el desfile de Disney+ y el encendido de las luces. El domingo, la ocupación se situó en el 78%.

Para el segundo fin de semana, el del 20 al 22 de noviembre, el Concello manejaba una previsión de ocupación próxima al 78%.