El Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia cuenta con 60 nuevos guías acreditados para divulgar la riqueza natural de los archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada. Su incorporación coincide con un año en el que este espacio protegido ha registrado cerca de 507.000 visitas, superando ya el balance de todo 2025.

El conselleiro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, participó este miércoles en el acto de entrega de diplomas a los nuevos profesionales, donde destacó su papel en la conservación del patrimonio natural y en la promoción de un turismo sostenible.

Un total de 75 personas participaron este año en el curso de formación, de las que 60 lo superaron satisfactoriamente. Entre los perfiles de los participantes se encuentran profesionales del sector turístico, cuya presencia ha aumentado notablemente en esta edición, así como biólogos, geólogos, fotógrafos y buceadores.

Cerca de 1.300 profesionales

Durante el curso, los participantes adquirieron conocimientos específicos sobre legislación, biodiversidad y protección ambiental, además de herramientas para dar a conocer a los visitantes los valores naturales de los cuatro archipiélagos que conforman el Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Desde la entrada en vigor en 2019 del Plan Rector de Uso y Gestión de este espacio protegido, únicamente pueden ejercer como guías aquellas personas que dispongan de una titulación oficial.

En los últimos 20 años, cerca de 1.300 personas han recibido formación para desarrollar su actividad profesional en el entorno del Parque Nacional, contribuyendo a compatibilizar la actividad turística con la conservación de uno de los principales enclaves naturales de Galicia.