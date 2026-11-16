El primer fin de semana de la Navidad de Vigo se salda con una ocupación hotelera del 90%

La Navidad de Vigo vuelve a impulsar la actividad económica del sector turístico. Los hoteles han registrado una tasa de ocupación superior al 90% a lo largo del primer fin de semana de la época más mágica del año en la ciudad olívica.

"La ocupación hotelera de este fin de semana fue magnífica", ha valorado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios. El regidor olívico ha destacado el impulso que supuso tanto el encendido como el desfile de Disney+.

Y es que los hoteles registraron el domingo una ocupación del 78%, pero llenaron prácticamente todas sus habitaciones el sábado, coincidiendo con la "parade" y el inicio de la Navidad en Porta do Sol. "La verdad es que fue un día histórico nacional, lo reconoce todo el mundo", ha afirmado.

Caballero también ha destacado la amplia cobertura informativa del encendido del árbol de Navidad y de las más de 12 millones de luces LED distribuidas por más de 500 calles y plazas de la ciudad.