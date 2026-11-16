Monbus supera el millón de viajeros en las rutas de autobús que conectan Vigo y Pontevedra con Madrid

Monbus ha superado el millón de viajeros en la concesión de autobuses VAC-259, que incluye las conexiones de Vigo y Pontevedra con Madrid y otras ciudades de Castilla y León. La compañía asumió la gestión de estas rutas en agosto de 2024.

La concesión comprende cinco rutas y un total de 40 expediciones diarias, que conectan localidades como Vigo, Pontevedra, Ourense, Zamora, Benavente y Salamanca con la capital española y el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Según ha informado la empresa, desde que asumió el servicio ha introducido cambios en las tarifas y las frecuencias, además de renovar los vehículos. Actualmente, las rutas se operan con autobuses Setra S 519 HD, con capacidad para 60 pasajeros y una antigüedad media de un año y medio.

Las conexiones también permiten viajar a Madrid desde otras localidades gallegas mediante transbordos con las líneas de transporte autonómico.

Con motivo de haber alcanzado el millón de usuarios, Monbus ha anunciado un sorteo de viajes hasta el próximo 4 de diciembre. La promoción contempla diez ganadores diarios entre los viajeros que registren sus billetes de esta concesión en la página web de la compañía, siempre que hayan sido adquiridos durante el periodo de la campaña.