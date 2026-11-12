Peinador, de camino al millón de pasajeros mientras los aeropuertos de Santiago y A Coruña decrecen

El aeropuerto de Vigo camina hacia el millón de pasajeros este 2026. Peinador ha vuelto a registrar un aumento de pasajeros durante el mes de octubre, acumulando 934.949 viajeros en lo que va de año.

Según datos de Aena, 95.956 pasajeros han transitado por la terminal viguesa durante el décimo mes del año, lo que supone un crecimiento del 6% respecto a las cifras de hace un año. Una evolución dada gracias al crecimiento de los pasajeros nacionales (+9,6%), que representan el 98,37% de los viajeros de Peinador.

Los nuevos datos de octubre confirman la buena evolución del aeropuerto olívico durante los últimos meses del año. Así, ha alcanzado los 934.949 pasajeros en lo que va de año, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al mismo periodo de 2025.

"En este mismo mes, en octubre, Santiago disminuyó un 75%. A Coruña disminuyó el 14%. Vigo tuvo esa subida del 6%. Por tanto, el aeropuerto de Vigo muestra su fortaleza", ha reaccionado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

El regidor olívico ha vuelto a criticar a Xunta de Galicia y Deputación de Pontevedra por "no querer pagar" vuelos a Vigo, asegurando que su gobierno "pronto" pondrá "vuelos a Londres, París, Sevilla y Alicante". "Esto es algo que yo quiero que sepa toda la ciudad, de nuevo la Xunta y la Deputación contra Vigo", ha aseverado.

Según añade Europa Press sobre el conjunto de la comunidad, los tres aeropuertos gallegos, afectados por la marcha de Ryanair, han perdido casi 600.000 pasajeros hasta octubre, lo que supone un descenso del 12,5% con respecto al mismo período del año anterior. En total, han usado alguno de estos aeródromos 4.782.020 pasajeros.