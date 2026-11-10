El desfile navideño de Disney impulsa las reservas de última hora en Vigo: "Se espera lleno"

El desfile de Disney previo al encendido del alumbrado navideño de Vigo ha impulsado las reservas de última hora entre los hoteles del centro de la ciudad. El sector espera tasas de ocupación muy elevadas, hasta colgar el cartel de lleno este próximo fin de semana.

Preguntado por Treintayseis, el presidente de la Asociación de Hotelería de Vigo (AHOSVI), Daniele Provezza, ha afirmado que sus compañeros del centro de la ciudad esperan llenar sus habitaciones este próximo fin de semana, del 13 al 15 de noviembre.

Pese a partir de un número de reservas "más flojito en comparación con el año pasado", el anuncio de la colaboración y el desfile previo al encendido del alumbrado navideño ha impulsado las llamadas de última hora para hacerse con un alojamiento en el centro de la ciudad olívica.

Estos son la "primera línea" del sector hotelero de Vigo en época navideña, mientras que en verano son los hoteles del litoral quienes se favorecen de la llegada de visitantes y turistas. Tanto es así, que el impacto de la Navidad de Vigo no alcanza con la misma intensidad en los alojamientos próximos a las playas.

De cara al resto de la Navidad, Provezza ha explicado que "empieza a moverse" y que las "borrascas no ayudan" —pese a alegrarse de que vuelvan las lluvias para salir de la alerta por sequía—. Además, ha asegurado que los llenos y el impacto en el entorno de Vigo son palpables en "fechas muy puntuales", como el puente de la Constitución.

Con todo, aún no cuenta con datos sobre la tasa de ocupación definitiva de los hoteles de Vigo de cara al fin de semana ni respecto al puente de la Constitución. Estas cifras se conocerán una vez pasadas las fechas, cuando ya se podrá analizar el impacto real de la Navidad olívica en el sector turístico de alto valor.