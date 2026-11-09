Luz verde ambiental a un campamento turístico en Nigrán (Pontevedra) con 30 cabañas y piscina

La Xunta de Galicia ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable, aunque con condiciones, para la construcción de un campamento turístico con 30 cabañas en las proximidades de la playa de Panxón, en el municipio pontevedrés de Nigrán.

Según recoge la resolución publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el proyecto contempla la instalación de 30 cabañas distribuidas en 15 construcciones pareadas, con capacidad máxima para alojar a 120 personas.

El complejo contará también con un edificio destinado a recepción y servicios, una piscina, zona de aparcamiento, viales interiores, cierres perimetrales y las infraestructuras necesarias para su funcionamiento.

Medidas de protección

El informe de la Xunta concluye que no se prevén efectos ambientales adversos significativos derivados de la implantación del campamento, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la declaración.

Entre las exigencias figura la protección de la fauna de la zona. Así, los trabajos de desbroce deberán realizarse fuera de los periodos de cría de las aves, además de instalarse cajas nido para pájaros y murciélagos y habilitarse hoteles para insectos.

La declaración ambiental favorable supone un avance en la tramitación del proyecto, aunque no equivale por sí sola a una autorización definitiva para su construcción, que deberá contar con los permisos que correspondan