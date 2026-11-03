El turismo crece en Vigo en temporada baja: los hoteles registran un 80% de ocupación en octubre

El turismo en Vigo sigue marcando récords. La ocupación hotelera en el mes de octubre se ha situado en el 80%, lo que supone un crecimiento de 27 puntos porcentuales respecto a las cifras de hace un año.

"Las cosas funcionan extraordinariamente bien, de tal modo que este es el mejor octubre turístico de la historia de la ciudad. Y fijaos que llevamos ya muchos meses siendo el mejor mes turístico de la historia de la ciudad", ha resaltado el alcalde Abel Caballero.

En un audio distribuido a los medios, el regidor olívico ha detallado que el 10% de los turistas son gallegos, el 53% del resto de España y un 37% internacional. Portugal vuelve a situarse como el mayor emisor de visitantes hacia Vigo, seguido de Estados Unidos, Italia, Alemania o Reino Unido.

"Somos una potencia turística mundial", ha concluido Caballero, que considera que los datos de ocupación hotelera están "absolutamente fuera de serie". Estas cifras se dan en un contexto de búsqueda de más vuelos para Peinador y crisis habitacional, con los precios del alquiler al alza.