Las Rías Baixas suman su séptimo premio internacional del año por su campaña de promoción turística. Diputación de Pontevedra

Las Rías Baixas suman su séptimo premio internacional del año por su campaña de promoción turística

La campaña turística de la Diputación de Pontevedra "Rías Baixas: a túa meta, o teu destino" suma su séptimo reconocimiento internacional de 2026 tras ser premiada en el Festival Internacional de Cine de Turismo Art&Tur, celebrado en la localidad portuguesa de Ovar.

El audiovisual promocional de la provincia, realizado por la productora viguesa Esmerarte Industrias Creativas, ha sido distinguido por su calidad e innovación en un certamen que reunió 247 películas procedentes de 45 países.

Este nuevo reconocimiento se añade a los seis obtenidos anteriormente en diferentes festivales internacionales. La campaña ya había sido premiada en el Japan World's Tourism Film Festival, los New York Festivals TV & Film Awards y el International Tourism Film Festival Africa, celebrado en Johannesburgo.

También recibió el premio a la mejor posproducción en el Terres Travel Festival de Tortosa, el Delfín de Plata en Cannes y el tercer premio en la categoría de productos turísticos en el Zagreb Tourfilm Festival de Croacia.

Presentada en enero durante FITUR, la campaña apuesta por el deporte y el turismo activo como reclamos para descubrir las Rías Baixas durante todo el año.

Con ella, la Diputación busca poner en valor los recursos naturales de la provincia, impulsar el sector turístico local y promover un modelo de turismo sostenible que contribuya a reducir la estacionalidad.