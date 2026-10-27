De Vigo al infinito y más allá: los vuelos que necesita captar Peinador para volver a ser competitivo

Peinador ha centrado gran parte del debate entre el Concello de Vigo y la Deputación de Pontevedra. El desacuerdo en la forma de financiar nuevos vuelos para el aeropuerto de Vigo, ambas administraciones tratan de captar nuevos destinos para mejorar la competitividad de la terminal. Pero, ¿qué conexiones deberían priorizar?

Tanto Concello como Deputación acudieron la semana pasada a la feria internacional del sector en Frankfurt (Alemania), Routes World 2026. El objetivo de ambas entidades locales: iniciar contactos con aerolíneas para sumar nuevos destinos para Peinador, diez meses más tarde de la salida de Ryanair de Vigo.

La concelleira de Turismo, María Lago, encabezó la delegación olívica en la ciudad germana para presentar a las compañías aéreas el nuevo concurso público de promoción turística, con el que el Ayuntamiento trata de sumar las conexiones con Alicante, Sevilla, Londres y París a la oferta de Peinador.

"No descartamos nada y todas las compañías se quieren reunir con Vigo. Confío que nadie vaya allí a entorpecer. El protagonismo de Vigo en esta feria es indescriptible, es un éxito incontestable", afirmó Caballero el pasado viernes, en referencia a la presencia del gobierno de la provincia.

Por parte de la Deputación, ha sido la vicepresidenta segunda, Luisa Sánchez, quien visitó la feria para impulsar nuevas conexiones aéreas. Según informó el ente provincial, la también líder del PP de Vigo, mantuvo contactos con seis compañías y señaló a París, Londres, Milán o Frankfurt como "destinos potencialmente rentables".

Cabe recordar que, mientras el Concello propone una subvención directa a las aerolíneas para que comiencen a operar en Vigo, el ente provincial defiende una "estrategia compartida" con Xunta y Aena que evite que "las compañías dependan de manera permanente de las subvenciones para operar determinados destinos".

"Déficit de comunicaciones"

Según han ido desvelando ambas administraciones locales, Alicante, Sevilla, París, Londres, Milán y Frankfurt se posicionan como destinos preferentes para impulsar el tráfico en el aeropuerto de Vigo. Expertos consultados por Treintayseis inciden en que hay que conseguir conexiones interesantes para fomentar el turismo, pero sobre todo a empresas.

En esta línea, el presidente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur), César Ballesteros, considera una "buenísima noticia que se incrementen los vuelos de Peinador" ante el "déficit de comunicaciones" de la ciudad y la provincia.

"Somos una de las poblaciones más lejanas del centro peninsular, con lo cual tenemos un déficit importante con respecto a otros destinos, no solo por la distancia, sino que ahora la gasolina está cara y cuanto más lejos, más caro resulta llegar a Vigo desde otros puntos de la península", señala Ballesteros.

El presidente de Feprotur recuerda que la A-6 es la única salida de Madrid con peaje, un problema que se repite "dentro de Galicia" con la AP-9. Asimismo, hace hincapié en los tiempos del AVE entre Vigo y el resto de la península y la poca oferta en el aeropuerto de Peinador.

El sector empresarial, clave

"Competitivamente estamos mucho peor que otros destinos", incide Ballesteros que asegura que es positivo cualquier movimiento que busque un "incremento" del flujo de personas, tanto en el sector turístico como "en los demás sectores". Así, recalca que las conexiones rentables serán aquellas más atractivas a nivel empresarial, que llenen el avión "a la ida y a la vuelta".

Ballesteros explica que la mayor parte del turismo es nacional, pero es aún "muy estacional" y viajan a la provincia cuando llega el buen tiempo o, en el caso de Vigo, en Navidad. "Entre semana mayoritariamente es gente de empresa", indica el presidente de Feprotur, que "por prudencia" no se atreve a recomendar destinos.

Ahora bien, sí considera necesario establecer conexión con un "hub", "esos centros de conexiones" que ofrezcan un servicio directo a sectores como el de pesca, de la construcción naval o del automovilismo. De esta forma, Vigo no sólo estaría conectada con, por ejemplo, Londres, sino con otros lugares con tan sólo una escala.

¿Aciertan Concello y Deputación?

Así, las conexiones propuestas por ambas entidades parecen ir bien encaminadas. Al respecto, el especialista en viajes de Travelmakers, Rodrigo Lagoa, indica que "los destinos anunciados que va a ir al concurso del Concello forman parte del top ten que necesita el aeropuerto de Vigo".

En su opinión, los más relevantes son Sevilla y Alicante. "Aunque nos llame más la atención París o Londres, la demanda real en los aeropuertos gallegos es más hacia el turismo nacional que hacia el internacional", explica, así como señala a Málaga y Valencia como otras conexiones con "una demanda muy alta".

"Dentro de internacional, sí que es cierto que las dos más importantes son París y Londres, con lo cual, la verdad, que el mix de destinos es bastante positivo", valora Lagoa sobre la propuesta municipal. En este sentido, "aunque va a ser complicado", lo "ideal" sería captar alguna aerolínea que "diese conectividad".

Lagoa considera que es difícil ya que empresas como British Airways o Air France "no suelen acudir a este tipo de concursos". "Es una pena porque aquí la verdadera pérdida que tuvo el aeropuerto fue la marcha de Air France, que llegó a operar cuatro vuelos diarios entre Vigo y París", recuerda.

Además, también subraya que el tráfico de empresa es "el que más pesa" actualmente en Peinador. De hecho, este perfil de cliente resulta más interesante para las empresas, ya que compran con menor antelación y están dispuestos a pagar más con tal de tener una mayor comodidad.

"Nadie apuesta de verdad por Peinador"

Lagoa explica que la salida de Air France supuso "un duro golpe" para Peinador, así como "llegar tarde" a las nuevas tendencias. "Aquí nunca llegamos al boom de las aerolíneas de bajo coste. (...) Siempre hemos llegado tarde a todas las expansiones", incide.

En esta línea, el experto asegura que en la actualidad se está produciendo la implantación de WizzAir: "Uno de los territorios donde sondean la entrada es Vigo, pero aquí nadie les apoya ¿Y qué ha pasado? Que el primer territorio que va a tocar en Galicia nuevamente es Santiago".

"Siempre nos pasa lo mismo. Al final aquí nadie cree y nadie apuesta de verdad por el aeropuerto", concluye Lagoa en su conversación con Treintayseis, que recalca que la única manera de captar a las aerolíneas es "a base de subvenciones". "Todo lo demás son inventos", sentencia.