La Navidad de Vigo salta al mundo digital y se convierte en videojuego: "Se me fue de las manos"

La Navidad de Vigo inspira a las personas más creativas de la ciudad. La época más mágica y esperada del año ya cuenta con diversos villancicos y, ahora, también inspira videojuegos con los que convertirse en el alcalde Abel Caballero y encender el alumbrado navideño.

Desde el pasado 18 de octubre, está disponible para cualquier persona Vigo Christmas Simulator, el videojuego de la Navidad de Vigo desarrollado por el vecino de la ciudad e ingeniero informático, David Ibáñez. Según sus datos, más de 1.600 personas ya disfrutaron de su simulador.

El juego cuenta con tres modos de juego principales. El usuario puede jugar una noche de 10 minutos en la que tendrá que encender todas las luces del alumbrado navideño olívico. Puede parecer una tarea sencilla, pero diversos inconvenientes interrumpen el encendido de la ciudad.

Los jugadores también podrán jugar la "noche del día" para poder competir en las mismas condiciones que otros usuarios, así como podrán realizar un paseo libre sin tiempo límite de juego. De esta forma, los vigueses y las viguesas también pueden recorrer las principales calles de la ciudad a través de sus dispositivos móviles o un ordenador.

"Se me fue de las manos"

Captura de Vigo Christmas Simulator Vigo Christmas Simulator

Ibáñez admite que comenzó a desarrollar el simulador en su tiempo libre, como un hobby. "Al principio fue una cosa muy sencilla, pero luego se me fue de las manos", afirma este vecino de O Calvario, que poco a poco fue construyendo Vigo en un mundo virtual en el que te puedes encontrar con sus familiares y amigos.

Vigo Christmas Simulator está elaborado gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial. Ibáñez ya había realizado algún juego anteriormente, pero en esta ocasión tuvo que valerse de la IA para hacer un simulador, "que está muy de moda". "Entonces me surgió la idea de hacer uno sobre el encendido de Navidad", relata.

Mapeó la ciudad, renderizó personajes basados en sus amigos y familiares y al alcalde, Abel Caballero, el protagonista del videojuego. Así, poco a poco, en su tiempo libre y "divirtiéndose" construyó un mundo virtual que incluye los adornos y las calles más emblemáticas de Vigo. "Invertí mi tiempo porque quiero, puedo y me apetece", añade.

Así, manejando el personaje del regidor olívico, los usuarios pueden recorrer Porta do Sol, Príncipe o Policarpo Sanz, encendiendo las luces de Navidad o interactuando con los vecinos y vecinas de Vigo, que piden a Caballero fotografías y arreglar desperfectos de la ciudad.

Vigo Christmas Simulator Vigo Christmas Simulator

Cabe recordar que el juego es gratuito. "A mí me apetece que la gente juegue, que se haga eco. En noviembre, más de 1.600 usuarios entraron y al menos vieron la web", explica Ibáñez a Treintayseis, que desvela que ha desarrollado otro videojuego sobre el Camino de Santiago: Camino Vivo.

En este caso, se trata de una aventura narrativa en pixel art por el Camino Portugués. "Eres un peregrino que entra en Galicia por Tui, en el Camino Portugués: caminas, hablas con la gente, descubres lugares y dejas que el narrador te cuente su historia", describe.

"Me encanta la Navidad"

El desarrollador de Vigo Christmas Simulator asegura que le "encanta" la Navidad. "Me gusta que Vigo sea conocida. Y gracias al alcalde, que lo hace perfecto y hace que Vigo sea conocida por esto. A mí me parece bien que se conozca a mi ciudad por las luces de Navidad", afirma.

Ibáñez no es un fijo del encendido del alumbrado navideño, pero sí disfrutó el desfile de Disney+ y de un paseo mágico entre los millones de luces LED con su hijo. "Le gusta ir a verlas. Vamos al centro y a donde estén todas las atracciones", comenta.

Vigo, circuito de carreras

Vigo Christmas Simulator no es el único videojuego inspirado en la Navidad olívica. Alejandro Castro y Miguel Areán han desarrollado un arcade de carreras y combate entre vehículo en el que uno de los circuitos transcurre por la ciudad olívica y sus luces LED.

El juego se llama 'In Nomine Rally' y promete liberar en sus carreras la adrenalina y la tensión acumuladas a lo largo del día. Es gratuito, sin registro y se puede jugar directamente desde el navegador. Como en el caso de Ibáñez, está desarrollado en su totalidad con Inteligencia Artificial.

"Ganar es algo muy secundario aquí, lo importante es amargar un poco la existencia en el más allá al resto de participantes en la carrera", describen los desarrolladores, que han incluido un circuito ambientado en la Navidad de Vigo y sus luces entre los cinco escenarios que dispone este arcade.

El juego combina "conducción, derrapes, turbo y disparos automáticos con cajas sorpresas. Se compite por rondas de tres a cinco jugadores contra bots y dispone de partida rápida online así como de salas privadas para jugar con amigos mediante código o enlace.

Cabe resaltar que 'In Nomine Rally' se presenta como un juego gratuito y sin registro obligatorio. Tampoco utiliza cookies analíticas ni vende datos de jugadores o incorpora un chat entre usuarios, que podrán escoger entre diversos personajes y coches para disfrutar al máximo de este arcade.