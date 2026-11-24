Un vigués de 19 años desarrolla una aplicación para jamás perder un autobús de Vitrasa: "La he hecho yo solo"

Salir de casa bajo la lluvia, llegar a la parada de bus y no saber si el Vitrasa ha pasado o no. Esta es la escena que viven en su día a día miles de vigueses y viguesas que utilizan el autobús urbano para llegar al trabajo o a clase, y que un joven estudiante de 19 años trata de corregir con una nueva aplicación de transporte.

Ángel Martínez, estudiante de Economía de la Universidade de Vigo (UVigo), está detrás de esta alternativa a Moovit y Google Maps, llamada 'Paradiña'. Desde los 14 años le "llamó la atención el mundo de los negocios digitales y el emprendimiento".

Seguidor de Dólar Dorado y Anas Andaloussi, comenzó a aprender a usar la Inteligencia Artificial (IA). Así, elaboró diversos proyectos que no tuvieron el éxito esperado, pero que le permitieron obtener el conocimiento necesario para desarrollar su propia aplicación para Vitrasa.

La idea surgió en uno de sus tantos viajes hasta la Cidade Universitaria de Vigo (CUVI). "Tenía que subir todos los días en bus a clase y muchas veces llegaba a la parada y esperaba. No sabía si ya había pasado, si iba a pasar, cuánto le quedaba", relata en su entrevista con Treintayseis.

En consecuencia, se le ocurrió desarrollar una aplicación que muestre la ubicación exacta del autobús urbano y el tiempo y la distancia que le queda para llegar a la parada. Además, incorporará una función para escoger la ruta para que, luego, la aplicación te notifique "cuando tengas que salir de casa".

"Ya dentro del bus te avisa de cuántas paradas te quedan y te avisa para bajar por si no sabes cuándo tienes que bajar. El móvil vibra y te avisa", añade el joven emprendedor, que resalta que 'Paradiña' no tendrá anuncios que "te interrumpan en momentos importantes".

"Creada en Vigo por un vigués"

'Paradiña' surge de la necesidad de aplicaciones de calidad que ofrezcan información útil sobre el transporte urbano de Vigo. "Las que hay no son nada rápidas ni prácticas. Cuando entras tienes que esperar 30 segundos a que se te pase el anuncio para poder consultar el bus. Muchas veces te pueden hacer perder el bus", critica Martínez.

El estudiante de Economía de la UVigo recalca que su objetivo es "juntar lo bueno que tiene cada una de las aplicaciones en una": "Es decir, una aplicación que no te interrumpa con anuncios en momentos importantes, en la que puedas consultar la ubicación exacta de tu y una aplicación creada en Vigo por un vigués que conoce mucho mejor que cualquier otra persona el transporte de aquí".

De esta forma, este vecino de 19 años trata de fomentar el uso de un transporte que considera "un buen servicio público". "Sin el autobús urbano de Vigo muchísimas personas no podrían ni siquiera ir a clase", afirma, aunque señala que en horas punta puede resultar incómodo: "Siempre va lleno, pero supongo que es algo inevitable".

Además, destaca que en época navideña es una de las mejores formas de acercarse al centro para evitar pagar parking. "A mí me parece que funciona bien y que es un medio cómodo", ha indicado pese a criticar la falta de aplicaciones que aporten información real de la ubicación de los Vitrasa.

"La he hecho yo solo"

"La he hecho yo solo", asegura Ángel, que explica que ha desarrollado la aplicación con IA: "Sin Inteligencia Artificial esto me habría sido muchísimo más difícil, largo y tedioso. Aprender por tu cuenta programación, que es una rama muy compleja, es muy complicado. Tardaría muchísimo tiempo en aprender a desarrollar la app".

'Paradiña' saldrá a la luz en apenas dos semanas, tras dos meses de trabajo autónomo de Ángel. Aunque prioriza estudiar para sus exámenes de la universidad, el joven asegura que dedica "lo máximo posible" al desarrollo de 'Paradiña': "Todo el tiempo libre que tengo lo intento enfocar en la aplicación. (...) La inversión más grande del proyecto es mi tiempo".

'Paradiña' ha sido desarrollada gracias a los datos públicos del Concello de Vigo, fuente citada en la aplicación. Ángel explica que, aunque es información a la que puede acceder cualquier ciudadano, para el ciudadano "sería tedioso tener que consultarla". "Entonces yo los facilito por medio de una aplicación visual, profesional y práctica", incide.

Emprendimiento joven

El estudiante de Economía en la UVigo anima a toda su generación a ejecutar las ideas de proyecto que se les ocurran. "No hay que tener miedo por nada de lo que diga. Si te sale mal, te sale mal. Tú tienes que seguir intentando lo que quieres conseguir", afirma, agradeciendo a su vez el apoyo recibido a 'Paradiña' a través de las redes sociales estos últimos días.

"La gente la apoya mucho. Evidentemente necesitaban una nueva aplicación de transporte que les ofrecieran las mejores opciones. (...) Mi principal prioridad es ofrecer una solución para los vigueses", asegura. La aplicación aún no está disponible y, hasta su lanzamiento, recomienda entrar en su web y activar el aviso para ser el primero en descargar 'Paradiña'.