De vuelta a Vigo para liderar la tecnología del futuro: "Hay mucho talento, pero falta apoyo público"

Marta Castro nunca imaginó que podría regresar a Vigo para desarrollar su carrera profesional. Después de estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones en la UVigo, pasó por Italia, Holanda, Barcelona, Londres y Alemania, trabajando en centros de investigación y grandes multinacionales.

Su trayectoria parecía destinada a continuar lejos de Galicia, hasta que una oferta de empleo de Gradiant apareció casi por casualidad en su ordenador.

"Nunca pensé que pudiese volver a Galicia. Decía: 'Nanotecnología en Galicia no creo que se haga nunca'", reconoce a Treintayseis. Sin embargo, hace aproximadamente tres años y medio encontró en este centro tecnológico vigués una oportunidad que combinaba sus dos especialidades: las telecomunicaciones y la nanotecnología.

"Tenía una alerta de trabajos con la palabra 'nano' y un día me saltó uno de Gradiant, empresa que no conocía, que ponía 'Nanocomunicaciones", añade. Lo cierto es que aquí cerró el círculo de su formación en Telecomunicaciones y Nanotecnología.

Hoy participa en proyectos de investigación avanzada, entre ellos Blossom, una iniciativa que busca desarrollar circuitos fotónicos capaces de aprovechar la energía que normalmente desperdician. Un trabajo con aplicaciones potenciales en inteligencia artificial que, para ella, demuestra que desde Vigo se puede competir en investigación tecnológica de primer nivel.

Formación europea

Su interés por la tecnología comenzó mucho antes de convertirse en investigadora. "Hice Teleco porque me gustaban mucho los robots. La programación también, pero luego descubrí que Teleco no iba tanto de robots", recuerda.

Estudió en Vigo, pasó un año de Erasmus en Italia y realizó su proyecto final de carrera en la Agencia Espacial Europea (ESA), en Países Bajos. Aquellas experiencias despertaron su interés por conocer otros países y culturas.

Tras finalizar sus estudios, se trasladó a Madrid para comenzar a trabajar, aunque la experiencia apenas duró dos meses y medio. "Pensé que aquello no era para mí", incide Marta cuando recuerda su trabajo de "oficina" delante de un ordenador.

Fue entonces cuando decidió cambiar de rumbo y apostar por la nanotecnología. Se matriculó en un máster en Barcelona, realizó su trabajo de investigación en el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) y acabó obteniendo un doctorado en Física.

"Mi carrera no era física, sino ingeniería aplicada, así que tuve que formarme otra vez en física. De hecho, mi doctorado es en física", explica sobre lo que fue el inicio de un ejemplo de "fuga de cerebros" que se generó en España a principios del siglo XXI.

Su siguiente destino fue el King's College de Londres, donde realizó dos etapas posdoctorales. Sin embargo, la inestabilidad laboral de la investigación académica comenzó a pesar en sus decisiones personales.

La búsqueda de estabilidad la llevó a Múnich, donde trabajó seis años para Huawei. Allí conoció las exigencias de la investigación empresarial, muy diferentes de las académicas, y se enfrentó a una cultura, la china, donde ser mujer era una piedra en su camino. "Todo lo que hacíamos tenía que generar ingresos y servir para algo", describe sobre su trabajo.

Regreso a Vigo

En Londres y Múnich, donde vivió con su marido, alemán, se le presentaron los mismos problemas: asentarse, formar una familia y vivir como ella quería. Pero pudo volver a Vigo, aunque fue casi por casualidad.

En una alerta de trabajos que tenía activada con la palabra "nano" le apareció un nombre, Gradiant, y un puesto relacionado con las nanocomunicaciones que reunía esa formación que había adquirido durante cerca de una década.

Aunque el regreso fue complicado, porque estaba embarazada y la vuelta a casa suponía renunciar a determinadas condiciones profesionales para ella y su marido, el objetivo era claro: "Buscábamos estabilidad y, en mi caso, estar cerca de mi familia, que también nos pudiera echar una mano con las niñas, además de tener calidad de vida".

En Gradiant encontró lo que había echado de menos en sus experiencias anteriores: un equilibrio entre investigación y aplicación industrial. "Gradiant es un centro tecnológico sin ánimo de lucro, pero funciona como una empresa, exactamente igual. Tiene esa disciplina y, al mismo tiempo, flexibilidad. Creo que es una combinación muy buena para la innovación", celebra.

La investigadora destaca la libertad para desarrollar proyectos y proponer nuevas ideas.

Blossom

Uno de los resultados de esta forma de trabajar es Blossom, un proyecto nacido íntegramente en Vigo que pretende recuperar la energía que pierden los circuitos fotónicos para reutilizarla en su funcionamiento.

"Eso te permitiría hacer una red neuronal casi sin consumo de energía", explica sobre el objetivo de la investigación, especialmente relevante por las crecientes necesidades energéticas de la inteligencia artificial.

"Blossom representa la idea de que una semilla recoge toda la energía que necesita para florecer y la convierte en otra cosa.", explica Marta sobre el nombre del proyecto, elegido porque "el concepto es parecido: recoger la energía que se pierde y que está a tu alrededor para poder utilizarla, y convertir algo que normalmente necesita energía para funcionar en algo que no la necesite."

Marta valora que "fue una idea completamente nacida aquí", que empezaron "desde cero" y que ha sido elegida para recibir una ayuda europea entre miles de proyectos presentados, sólo cinco de ellos desde España. "Para mí fue casi como ganar la lotería, y eso sí que me llena de orgullo".

Casi tanto orgullo como recibir el premio Enxeño á Excelencia en Tecnoloxías Disruptivas para as Telecomunicacións en el VII ForoTelecos Galicia, que le han entregado recientemente: "Al principio fue una sorpresa porque, estoy rodeada de gente de Teleco increíble que, desde mi punto de vista, ha contribuido muchísimo más que yo al ámbito".

"Pero, al mismo tiempo, pienso que también ha sido muy difícil y que es una satisfacción poder tener este premio", añade.

Ser mujer en tecnología

Su trayectoria también ha estado marcada por las dificultades de desarrollarse profesionalmente en un ámbito tradicionalmente masculino.

"Cuando fui a la universidad, éramos entre 80 y 100 personas en clase y solo ocho o diez chicas", recuerda.

Aunque reconoce avances, considera que todavía persisten importantes desigualdades. Su experiencia en Huawei fue especialmente significativa: "Realmente no es lo mismo: no avanzas igual, no te tienen en cuenta igual. Para que te tengan en cuenta tienes que trabajar muchísimo más".

La falta de mujeres sigue siendo visible en determinadas especialidades. "Cuando llegué aquí, una de las cosas que intenté fue contratar mujeres", señala, pero actualmente todos sus compañeros son hombres.

Y es que Marta incide en la necesidad de fomentar las vocaciones científicas femeninas, que pasa también por la educación y los referentes desde edades tempranas. Recuerda que su hija, con apenas cuatro años, ya cuestionaba por qué en La Patrulla Canina solo aparecía un personaje femenino frente a varios masculinos.

"Eso ya está en los dibujos. Si lo ves desde que eres pequeña, no sé si te condiciona conscientemente, pero influye", razona.

Vigo como polo tecnológico

Después de recorrer algunos de los principales centros científicos europeos, la investigadora considera que Vigo reúne condiciones para consolidarse como un referente en tecnologías avanzadas.

"Yo creo que sí, que se puede convertir y que se está convirtiendo en un polo", afirma, señalando el crecimiento de empresas tecnológicas y centros de investigación, con iniciativas vinculadas a la fotónica, la industria espacial y las tecnologías cuánticas.

Un avance hacia "un polo de tecnologías muy disruptivas" pero que todavía tiene un freno en forma de falta de respaldo público para transformar ese potencial en un ecosistema tecnológico consolidado.

"No hay tracción por parte del Gobierno, del Concello ni de nadie que impulse a las entidades públicas que tienen que invertir", lamenta.

A su juicio, Vigo ya dispone de profesionales, empresas e iniciativas capaces de competir internacionalmente, pero necesita un impulso adicional.

"Me parecería una pena que no se potenciase. Si ahora ya tienes todos los ingredientes, es como decir: 'Vale, empuja un poquito más y así puedes destacar y montar algo'".

Una reflexión que resume su visión del futuro tecnológico de la ciudad a la que consiguió regresar después de recorrer Europa: "Ahora que ya lo tienes, que ya está ahí, que ha crecido… Venga, dale el último empujón. Pero, de momento, no veo que vaya por ahí".