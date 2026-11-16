Los drones gallegos que iluminan el cielo pese al temporal: "Muy pocos pueden ofrecer esta tecnología"

Lo que comenzó como un trabajo para una asignatura de Ingeniería Aeroespacial se ha convertido en un proyecto empresarial que aspira a transformar la forma de celebrar las fiestas populares.

Luxsit, una startup instalada en el Parque Tecnológico de Galicia, en Ourense, desarrolla espectáculos de luces con enjambres de drones como alternativa a los fuegos artificiales tradicionales, con una tecnología propia diseñada para resistir condiciones meteorológicas adversas.

Al frente de la compañía está Santiago Corrales, un ingeniero canario que llegó a Galicia hace cinco años y que, junto a sus compañeros, decidió llevar al terreno empresarial una idea surgida durante sus estudios universitarios.

Tras tres años de investigación y desarrollo, la firma asegura haber conseguido drones capaces de volar bajo lluvia intensa y con vientos de hasta 65 kilómetros por hora, con una autonomía de 28 minutos.

Con la vista puesta en obtener las autorizaciones necesarias para comenzar a operar comercialmente en 2027, Corrales explica a Treintayseis los retos tecnológicos del proyecto, las dificultades de emprender y su ambición de hacer accesibles estos espectáculos a municipios con presupuestos más modestos.

Luxsit nació cuando todavía estudiabais Ingeniería Aeroespacial. ¿Cómo surgió la idea de utilizar drones como alternativa a los fuegos artificiales y en qué momento decidisteis convertir aquel proyecto universitario en una empresa?

El origen del proyecto está en una asignatura de Dirección y Gestión de Proyectos de la carrera. Un amigo ya había planteado la idea de hacer espectáculos de luces con drones, algo que veíamos en países como China o en grandes eventos de Estados Unidos, pero que todavía no estaba extendido en España.

Queríamos trasladar esa tecnología a nuestro espacio cultural, a las fiestas populares y a los eventos locales, y no limitarla a espectáculos tan grandes como la Super Bowl.

A través del estudio de mercado que hicimos para la asignatura, vimos que existía una necesidad real de encontrar alternativas a los fuegos artificiales y petardos tradicionales. Por un lado, por las molestias que el ruido genera a los animales y a las personas vulnerables; por otro, por el riesgo de incendios forestales, especialmente en zonas como Galicia.

Identificamos una necesidad social y administrativa, además de una alternativa más sostenible para celebrar las fiestas. Presentamos el proyecto, funcionó bien académicamente y pensamos que podía convertirse en una empresa real. Al fin y al cabo, somos ingenieros aeroespaciales y tenemos los conocimientos para diseñar y fabricar drones. Así empezamos a presentar la idea a concursos de emprendimiento.

"Queríamos llevar los espectáculos con drones a las fiestas populares, no limitarlos a grandes eventos como la Super Bowl" Santiago Corrales, CEO de Luxsit

Vuestros drones no son convencionales, sino que están diseñados para soportar el viento y la lluvia de Galicia. ¿Qué tienen de especial y qué dificultades técnicas habéis tenido que superar?

La idea inicial era ofrecer el servicio de espectáculos, pero pronto vimos que los drones disponibles en el mercado eran muy caros y que los modelos más económicos, procedentes de China, tenían unas limitaciones meteorológicas importantes.

Revisando sus características técnicas, comprobamos que muchos no podrían volar un día normal en Galicia, por ejemplo en Vigo o A Coruña, ni tampoco en zonas de la costa mediterránea donde suele hacer viento.

Necesitábamos desarrollar una tecnología capaz de operar, como mínimo, en esas condiciones. Empezamos a aplicar nuestros conocimientos de ingeniería aeroespacial, con la ayuda de profesores, para diseñar un dron resistente a la meteorología que pudiera integrarse en enjambres y permitir el vuelo simultáneo de cientos o incluso miles de unidades.

Fue un reto monumental. Con los programas de simulación podemos diseñar la estructura, estudiar los motores y calcular la aerodinámica, pero llevar todo eso a la realidad es mucho más complicado.

El proceso de investigación y desarrollo nos llevó unos tres años. Todos los premios que conseguíamos presentando la idea los reinvertíamos en probar nuevos componentes y materiales.

Hoy tenemos una tecnología capaz de volar con lluvia y viento en condiciones bastante severas. A principios de este año grabamos vuelos durante una alerta meteorológica en Ourense, con vientos de 65 kilómetros por hora. El dron mantuvo un vuelo estable bajo lluvia intensa y alcanzó los 28 minutos de autonomía.

Además, este noviembre hemos probado la tecnología de enjambre en condiciones reales de mal tiempo, con lluvia y vientos intensos, y los resultados han sido positivos. Lo que hace tres años era una promesa hoy es una realidad que muy pocos pueden ofrecer.

"Nuestros drones han volado con vientos de 65 kilómetros por hora y lluvia intensa, manteniendo una autonomía de 28 minutos" Santiago Corrales, CEO de Luxsit

Los espectáculos con drones evitan el ruido, los residuos y las molestias que pueden provocar los fuegos artificiales. Pero ¿qué limitaciones tienen todavía? ¿Es una alternativa al alcance de cualquier ayuntamiento?

El coste operativo de un enjambre de drones es muy elevado y eso se traslada al precio final del espectáculo. Un ayuntamiento pequeño, acostumbrado a organizar celebraciones con presupuestos modestos, puede tener dificultades para asumirlo.

Actualmente, muchos de los presupuestos que se ofrecen en el mercado no se ajustan a la capacidad económica de un municipio pequeño.

Nosotros queremos cambiar eso. Nuestro objetivo es ofrecer garantías técnicas para celebrar espectáculos incluso en lugares con mucho viento o lluvia, por ejemplo en diciembre, pero también conseguir espectáculos más grandes a menor coste.

Como empresa emergente, queremos trabajar con eventos de presupuestos más reducidos, operando con costes inferiores para que las fiestas más modestas puedan acceder a espectáculos de calidad a un precio más asequible.

"Muchos ayuntamientos pequeños no pueden asumir los precios actuales de los espectáculos con drones. Queremos cambiar eso" Santiago Corrales, CEO de Luxsit

En el paso de las aulas a una empresa, ¿qué ha sido lo más difícil: el desarrollo tecnológico, conseguir financiación o encontrar clientes?

El desarrollo tecnológico y la financiación han ido de la mano. Conseguir apoyo económico no fue tan difícil porque tuvimos seguimiento, entramos en aceleradoras y obtuvimos subvenciones públicas que pudimos reinvertir en el desarrollo de la tecnología.

Lo más complicado de crecer como emprendedor ha sido la gestión del día a día de una empresa: las facturas, los impuestos, la documentación, los contratos o cumplir todos los requisitos administrativos para acceder a las ayudas.

De la carrera sales muy bien preparado a nivel técnico, pero adaptarte a la gestión administrativa de una empresa es lo que más cuesta. Al final, vas aprendiendo de los errores y de los requerimientos que te vas encontrando.

Después de estos años de desarrollo y pruebas, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cuándo podremos ver vuestros drones en un espectáculo abierto al público?

Todas las pruebas han ido muy bien, incluso durante el invierno y con condiciones meteorológicas adversas. Ahora mismo, lo más complejo está siendo conseguir las autorizaciones de vuelo necesarias para comenzar a operar.

Esperamos obtener los permisos a finales de 2026 y poder iniciar nuestra actividad comercial coincidiendo con los carnavales de 2027.

Antes queremos realizar algunos espectáculos piloto y demostraciones. Nos gustaría agradecer la confianza de las aceleradoras que nos han acompañado, organizar una exhibición en la universidad para inspirar a otros estudiantes que quieran emprender en el sector aeroespacial y participar con una demostración en Galiciencia, en el Parque Tecnológico de Galicia.

Y mirando más allá de ese estreno, ¿dónde te gustaría que estuviese Luxsit dentro de cinco años?

Creemos que podemos aportar mucho al mercado nacional, organizando espectáculos cada vez más grandes y convirtiéndonos en un referente en España.

Pero nuestra ambición no se limita a ofrecer espectáculos. También queremos convertirnos en proveedores de tecnología propia para empresas de otros países europeos, como Francia, Italia o Reino Unido.

Nuestro objetivo es competir tecnológicamente con los fabricantes de drones de China y demostrar que desde Galicia también se puede desarrollar tecnología aeroespacial de referencia.