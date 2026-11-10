Vigo lidera un proyecto europeo para mejorar el tratamiento de heridas crónicas
Gradiant ha presentado los resultados de ICAREWOUNDS, que busca ayudar a los profesionales sanitarios a personalizar los tratamientos y seguir la evolución de las lesiones con inteligencia artificial
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El centro tecnológico vigués Gradiant ha presentado este martes los resultados del proyecto europeo ICAREWOUNDS, una iniciativa en la que participa el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) y que busca mejorar la atención a pacientes con heridas crónicas mediante inteligencia artificial.
La plataforma, que actualmente prueban 27 profesionales sanitarios de Galicia, Irlanda y Portugal, permite analizar los tejidos de las heridas, recomendar tratamientos basados en guías clínicas internacionales y realizar un seguimiento de su evolución. También facilita la gestión de citas y ofrece recomendaciones de cuidados para pacientes y cuidadores.
Durante la jornada, el director general de Gradiant, Luis Pérez Freire, destacó la importancia de la colaboración entre tecnología y profesionales sanitarios para desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades reales del sistema.
Los expertos participantes coincidieron en que la inteligencia artificial debe servir como herramienta de apoyo y no sustituir el criterio médico. También subrayaron la necesidad de implicar a pacientes y profesionales en el desarrollo de estas tecnologías para facilitar su implantación en la práctica clínica.