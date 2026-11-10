Vigo lidera un proyecto europeo para mejorar el tratamiento de heridas crónicas.

El centro tecnológico vigués Gradiant ha presentado este martes los resultados del proyecto europeo ICAREWOUNDS, una iniciativa en la que participa el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) y que busca mejorar la atención a pacientes con heridas crónicas mediante inteligencia artificial.

La plataforma, que actualmente prueban 27 profesionales sanitarios de Galicia, Irlanda y Portugal, permite analizar los tejidos de las heridas, recomendar tratamientos basados en guías clínicas internacionales y realizar un seguimiento de su evolución. También facilita la gestión de citas y ofrece recomendaciones de cuidados para pacientes y cuidadores.

Durante la jornada, el director general de Gradiant, Luis Pérez Freire, destacó la importancia de la colaboración entre tecnología y profesionales sanitarios para desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades reales del sistema.

Los expertos participantes coincidieron en que la inteligencia artificial debe servir como herramienta de apoyo y no sustituir el criterio médico. También subrayaron la necesidad de implicar a pacientes y profesionales en el desarrollo de estas tecnologías para facilitar su implantación en la práctica clínica.