Investigadores de la UVigo desarrollan una herramienta para la detección del riesgo de suicidio adolescente

Investigadores del Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación (atlanTTic) de la Universidade de Vigo han participado en el desarrollo de VisIA-Q, una base de datos que reúne información demográfica y psicológica de más de 200 adolescentes de entre 12 y 17 años.

El trabajo, publicado en la revista científica Scientific Data, busca contribuir a la detección temprana de situaciones de riesgo suicida en menores.

La investigación incluye información de tres grupos de adolescentes: jóvenes que han atravesado una crisis suicida reciente, pacientes atendidos en servicios de psiquiatría por otros motivos y menores sin antecedentes conocidos.

Los datos, obtenidos mediante herramientas de evaluación psicológica validadas, recogen aspectos como la ideación suicida, el acoso escolar, el ciberacoso, los síntomas depresivos y el uso problemático de Internet.

IA y salud mental

El equipo de atlanTTic ha participado en el diseño metodológico, el desarrollo del software y la anonimización de los datos, que podrán utilizarse para investigar factores de riesgo y desarrollar modelos predictivos.

"VisIA-Q tiende un puente entre la inteligencia artificial y la práctica clínica real", ha destacado José Manuel Ramírez Sánchez, investigador principal del estudio, quien considera que este recurso puede impulsar nuevas herramientas de detección temprana.

Una de las principales aportaciones del proyecto es que se centra específicamente en adolescentes, una población poco representada en este tipo de investigaciones, que hasta ahora se han apoyado principalmente en datos de adultos o información procedente de redes sociales sin evaluación clínica formal.