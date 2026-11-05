De Nigrán al espacio: una empresa gallega busca 50 trabajadores para duplicar su plantilla

La industria espacial gallega sigue creciendo y necesita nuevos profesionales. Kreios Space, empresa tecnológica instalada en Nigrán (Pontevedra), ha anunciado la contratación de 50 trabajadores durante los próximos seis meses, un proceso con el que prevé duplicar su plantilla para afrontar nuevos proyectos, ampliar su capacidad industrial y avanzar en su expansión internacional.

La compañía, especializada en el desarrollo de satélites capaces de operar en las órbitas más cercanas a la Tierra, concentrará las nuevas incorporaciones principalmente en sus instalaciones del parque empresarial de Porto do Molle, actualmente en proceso de ampliación.

¿Qué perfiles busca?

La empresa necesita incorporar ingenieros mecánicos, aeroespaciales, electrónicos, de software, sistemas y telecomunicaciones, además de profesionales de selección y recursos humanos. Para estos puestos solicita, con carácter general, una experiencia mínima de tres años.

La búsqueda también incluye perfiles comerciales, especialistas en desarrollo de negocio y profesionales de marketing, especialmente aquellos con experiencia internacional y capacidad para trabajar en proyectos tecnológicos.

"Estamos construyendo algo que no se ha hecho antes, y para conseguirlo necesitamos personas extraordinarias. Buscamos talento con ambición, rigor y hambre de excelencia", señala Adrián Senar, consejero delegado de Kreios Space.

Las condiciones laborales serán flexibles en función de cada puesto y del perfil seleccionado. La compañía destaca las oportunidades de desarrollo profesional y la posibilidad de participar en proyectos y misiones espaciales desde Galicia.

Satélites que utilizan el aire

Kreios Space desarrolla una tecnología de propulsión eléctrica que aprovecha partículas de la atmósfera para impulsar satélites situados en órbitas terrestres muy bajas, aproximadamente entre 150 y 300 kilómetros de altitud.

En estas órbitas, la resistencia atmosférica dificulta que los satélites permanezcan operativos durante largos períodos. El sistema de Kreios busca compensar ese rozamiento sin depender del combustible convencional, lo que podría mejorar la observación de la Tierra y las telecomunicaciones.

La empresa trabaja en una misión de demostración orbital para comprobar el funcionamiento de su tecnología en condiciones reales. Para ello, anunció en agosto un acuerdo con la compañía internacional NanoAvionics, que proporcionará la plataforma de su primer satélite de pruebas.

Inversión internacional

El crecimiento de Kreios Space llega después de que la compañía cerrase en septiembre de 2025 una ronda de financiación de ocho millones de euros, liderada por el Fondo de Innovación de la OTAN y el fondo europeo JOIN Capital.

Aquella operación supuso la primera inversión del fondo de innovación de la OTAN en una empresa española y reforzó las posibilidades de desarrollo de una tecnología con aplicaciones en observación terrestre, comunicaciones y seguridad.

La expansión de Kreios también coincide con el crecimiento del sector aeroespacial en Porto do Molle, donde operan otras empresas tecnológicas como Alén Space y CENTUM, consolidando el parque empresarial de Nigrán como uno de los polos de innovación de la comarca de Vigo.

Cómo enviar el currículum

Los procesos de selección ya están abiertos y cuentan con distintas fases en función del puesto. Los interesados pueden consultar las vacantes y presentar sus candidaturas a través de la página web www.kreiosspace.com o enviar su currículum al correo electrónico careers@kreiosspace.com.

La compañía pretende completar las 50 incorporaciones durante los próximos seis meses, combinando la ampliación de sus instalaciones con la incorporación de talento para desarrollar nuevas misiones espaciales desde Nigrán.