CTAG crea en Vigo HAARO, un nuevo laboratorio de humanoides y robótica avanzada

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) ha anunciado la creación de HAARO, siglas de Humanoid and Advanced Robotics Laboratory, un nuevo laboratorio de humanoides y robótica avanzada con el que busca reforzar sus capacidades en el desarrollo, entrenamiento, validación y demostración de soluciones tecnológicas aplicadas a la industria.

La nueva infraestructura fue presentada durante la jornada "Humanoides en la industria: retos y oportunidades", celebrada en las instalaciones del centro y con la participación de profesionales del ámbito industrial y tecnológico.

HAARO estará orientado al entrenamiento, simulación, ensayo y validación de sistemas humanoides y otras tecnologías de robótica avanzada en entornos industriales. A diferencia de la robótica tradicional basada en programación, este laboratorio se apoyará en el aprendizaje por refuerzo y el entrenamiento virtual, de forma que los robots puedan adquirir capacidades mediante la repetición de acciones y evolucionar hacia sistemas más autónomos y adaptativos.

"El objetivo es consolidar a CTAG como el espacio donde la industria puede desarrollar, entrenar, validar y desplegar robots humanoides con garantías de seguridad, fiabilidad y bajo criterios éticos, facilitando su incorporación real en entornos productivos", ha destacado el director general de CTAG, Luis Moreno.

El centro trabaja desde finales de 2024 en tecnologías de robótica humanoide centradas en la IA física, con aplicaciones tanto en el ámbito industrial como en entornos asistenciales y residenciales. Para ello, ha adaptado sus instalaciones con espacios de ensayo que combinan medios físicos y digitales, incluido el uso de gemelo digital, para validar habilidades y casos de uso reales.

La creación de HAARO se enmarca en la estrategia de CTAG para impulsar el futuro Polo Tecnológico de Humanoides, un proyecto que aspira a situar a Galicia en la vanguardia europea de la robótica aplicada a la industria, atrayendo inversión, emprendimiento y empleo cualificado.