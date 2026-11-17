¿Quién está marcando hoy el debate político en España? Cada vez más, las voces que influyen en la conversación pública no proceden exclusivamente de los partidos ni de los grandes medios de comunicación.

Javier, impulsor de Ciudadano Alternativo, es uno de los perfiles que ha encontrado en YouTube, los podcast y las redes sociales una nueva forma de analizar la actualidad política y conectar con la audiencia. Desde una posición crítica con el actual Gobierno, aborda cuestiones como el futuro de Pedro Sánchez, el crecimiento de Vox, el papel del PP, el voto joven y el rumbo de la economía española.

Hablamos con él sobre el escenario electoral que se avecina, el papel de los nuevos creadores de contenido en la política y una cuestión que considera especialmente olvidada: el futuro de los empresarios, los autónomos y la iniciativa privada en España.

Si mañana se celebrasen elecciones generales en España, ¿qué crees que ocurriría? ¿Habría cambio de Gobierno o volveríamos a encontrarnos con un escenario de bloques y pactos?

Lo voy a decir claro: salvo que ocurra una de estas tres cosas, habrá cambio de Gobierno. La primera, que PP y Vox repitan los errores del 23J. Parece una locura, pero ya pasó: un PP atacando a quien estaba condenado a ser su socio, un Vox entrando al trapo y un PSOE que supo explotar el miedo a la extrema derecha. Sinceramente, España todavía no estaba preparada para el cambio. La segunda era una gran alianza de la izquierda en el Congreso, como la del Senado, que concentrara el voto útil en unas mismas siglas. Eso ya no es posible, aunque veremos al PSOE agitar el «o nosotros o la derecha». Y la tercera, la que más temen muchos ciudadanos, entre los que me incluyo: el fraude electoral. Lo han intentado por todas las vías posibles. Con la llamada ley de nietos van a entrar en el censo votos que, a mi juicio, no deberían estar ahí, y creo que habría que replantearse el sentido del voto CERA. Fuera de esos tres escenarios, con la corrupción, los escándalos, el deterioro de las instituciones, la falta de apoyos internacionales y el colapso de los servicios públicos, no veo al PSOE en condiciones de volver a gobernar. Si no sucede nada de lo anterior, habrá cambio.

¿Crees que el PP tiene una oportunidad real de gobernar en solitario o España está abocada a depender de Vox para formar Gobierno? ¿Qué implicaciones tendría cada escenario?

Creo que se acabaron los gobiernos en solitario. Ni el PP ni, por supuesto, Vox van a gobernar solos. Si hay cambio, habrá coalición, y la gran incógnita será hasta dónde quiere involucrarse Vox. Sinceramente, no veo a Abascal de vicepresidente, y quizá lo inteligente para ellos sería no entrar en el Gobierno: ya lo hicieron en las autonomías, donde salieron de los ejecutivos pero siguieron dejando gobernar al PP. Desde fuera puedes marcar líneas rojas y obligar a que todo pase por tu beneplácito sin comerte el desgaste, porque el socio minoritario nunca sale beneficiado de una coalición. Eso sí, tampoco puede dar la imagen de que solo busca condicionar sin mojarse. Y el día uno el nuevo Gobierno se va a encontrar un país lleno de problemas, así que habrá roces, y muchos. El escenario alternativo es todavía peor: si Sánchez revalida, lo hará en coalición con Frente Amplio, y pensar en Ada Colau como vicepresidenta del Gobierno me pone los pelos de punta.

¿Qué está pasando con Vox? ¿Estamos ante un crecimiento coyuntural del voto de protesta o ante una transformación más profunda del electorado español?

Vox nace de una dejación de funciones del PP, del abandono de una parte de la derecha social de este país. Y crece, como en su día Ciudadanos, al calor del problema catalán. Pero hoy no es un voto de protesta. Es un partido con estructura, asentado en el sistema, que ya no juega a ser revolucionario. Basta mirar a Europa: sus homólogos tienen una fuerza igual o mayor en prácticamente todos los países, y en varios están en el Gobierno. Vox ha venido para quedarse, y el PP haría bien en tomárselo en serio, porque la foto generacional es demoledora. Vox es ya la primera opción entre los jóvenes en muchas encuestas, mientras que el PP es el partido con el electorado más envejecido. Ha hecho cosas bien y otras bastante mal, pero, salvo que se equivoque mucho, va a seguir creciendo.

¿Está la izquierda perdiendo a una parte importante de los jóvenes? ¿Por qué cuestiones como la vivienda, los salarios y la dificultad para independizarse están cambiando las prioridades políticas de esta generación?

Sí, y no es casualidad. Para empezar, quien vota por primera vez en estas elecciones tenía diez años cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa: no ha conocido otro Gobierno. Y esa generación se está dando cuenta, por primera vez, de que quizá no pueda comprarse una casa en su vida. Ve listas de espera eternas en la sanidad, una educación pública cada vez peor y una precariedad laboral brutal. Son más pobres que nunca, no pueden independizarse y encima se les dice que no se esfuerzan lo suficiente, mientras el Gobierno intenta contentarlos con parches como el bono joven. Es lógico que el joven que no está ideologizado mire a su alrededor y se pregunte quién ha estado al mando todo este tiempo. Hay jóvenes que siguen comprando el relato de la izquierda, claro, pero la izquierda ha gobernado la mayor parte de la democracia y toda la última década, y al final las cosas caen por su propio peso. Basta con mirar los sondeos o las redes sociales para ver hacia dónde se está yendo buena parte de ese voto.

¿Hasta qué punto la economía real va a determinar las próximas elecciones? ¿Crees que los ciudadanos votarán pensando en los grandes indicadores macroeconómicos o en lo que les queda en la cuenta bancaria a final de mes?

La economía pesa, y mucho, pero no la de los grandes indicadores. Nadie decide su voto mirando el PIB. La gente puede estar muy ideologizada, pero no es idiota, y al final mira su bolsillo: la gasolina, que ya hemos normalizado que no baje de 1,50 o 1,60 el litro; una factura de la luz disparada; una cesta de la compra que no tiene nada que ver con la de hace unos años; y la vivienda, de la que mejor ni hablar. La inflación, como la vivienda, golpea de forma transversal a todo el mundo, vote lo que vote, salvo a quien es muy rico. Y es muy difícil que un Gobierno aguante una etapa inflacionaria tan brutal como la que ha vivido España. Pero aquí hay un matiz: no somos Estados Unidos, donde la gasolina disparada por la guerra con Irán ha hecho tambalearse a Trump. En España el relato pesa mucho, y la izquierda lo sabe. Por eso necesita culpables: los fondos buitre en la vivienda, los ricos que no pagan suficientes impuestos en la economía. Con una población con muy poca formación financiera, ese relato funciona mejor de lo que debería. Pero hay algo que ya no se tapa con relatos: la desaparición de la clase media. Y la clase media no es solo un dato económico, es una sensación. Es sentir que puedes prosperar, mejorar, ahorrar, formar una familia. Esa sensación se está perdiendo, y eso sí se va a notar en las urnas.

¿Qué peso tendrán los escándalos políticos y los casos judiciales en el resultado electoral? ¿Crees que existe un límite a partir del cual los votantes dejan de separar la gestión de un Gobierno de los comportamientos de sus dirigentes?

Pesan, pero no tanto como deberían, y eso dice mucho de la salud de nuestra democracia. Nunca habíamos visto tantos escándalos a la vez y tan graves, de corrupción económica y de corrupción moral. El hermano del presidente, condenado en primera instancia. Su mujer, procesada. Su mano derecha, José Luis Ábalos, condenado por el Supremo a 24 años de prisión. Su mano izquierda, Santos Cerdán, que ya pasó por la cárcel, a la espera de juicio. Y a eso súmale las cloacas, la amnistía, el «solo sí es sí»… En una democracia sana, por muy de izquierdas que fueras, el PSOE no pasaría del 10% de voto, aunque fuera como voto de castigo. Pero hay varios millones de personas a las que les da igual lo que ocurra. Salvo un shock brutal, no van a recapacitar, y ahí está el suelo del PSOE: entre cuatro y cinco millones de votos fijos. Además, la vara de medir con la izquierda siempre ha sido otra. La diferencia es que hoy, gracias a las redes y a los periodistas de investigación, todo se sabe. Y creo que, por fin, la derecha ha entendido que en campaña hay que machacar con esto.

¿Estamos ante una nueva forma de hacer política en la que TikTok, YouTube, los podcast y los creadores de contenido pueden influir tanto como los grandes medios de comunicación? ¿Quién tiene hoy más capacidad para marcar la agenda política?

Por supuesto que sí, y hay muchos medios tradicionales nerviosos con ello. ¿Por qué? Porque somos bastante más libres. Yo hoy puedo decir en esta entrevista lo que me dé la gana sin miedo a perder el trabajo, porque no dependo de ningún político ni de ningún patrocinador. Y la audiencia estaba sedienta de eso: gente informada que diga las cosas con total libertad. A los partidos les ha costado entenderlo, sobre todo a algunos de la derecha, pero estas elecciones lo demuestran: las entrevistas más esperadas a los candidatos las va a hacer un youtuber, Jordi Wild. Y, salvando las distancias, hace unos años era impensable que la portavoz del PP en el Congreso se sentara en mi pódcast, o que acumuláramos millones de visualizaciones sin ser ni políticos ni periodistas. ¿Quién marca hoy la agenda? Depende del público. España sigue siendo un país muy boomer que se informa por los medios de siempre, pero los jóvenes nos consumen cada vez más porque hablamos en su formato. Esto va a acabar siendo un camino de ida y vuelta: los medios tendrán que ser más digitales y los creadores, más rigurosos y profesionales. Pero ya nos hablamos de tú a tú.

¿Crees que en la clase política en España valora suficientemente al empresario y a la iniciativa privada?

Hay políticos que sí y políticos que no, pero en general el empresario ha sido el gran abandonado de la política española, por una razón muy simple: da pocos votos. Aquí solo se escucha a los del IBEX, y muchos de ellos hacen buena parte de su negocio gracias al BOE. Pero la pyme, que es más del 99% del tejido empresarial de este país, es la gran olvidada. Y de los autónomos ni te cuento. No se valora el talento, y la prueba es cómo se nos van fuera los jóvenes que valen la pena: gente trabajadora, futuros emprendedores, futuros empresarios. Formamos talento para que lo exploten otros países, y la política ni siquiera habla de ello. Es de las cosas más tristes que nos están pasando. Al final los partidos piensan en grupos de votantes, y por eso se atiende muchísimo más a los pensionistas, que por supuesto hay que cuidar, que a quienes sostienen con su trabajo esas pensiones. Simplemente porque son muchos menos.

Vamos a mojarnos: ¿cuál es tu pronóstico para las próximas elecciones generales? ¿Quién ganará, qué porcentaje de voto podría obtener cada bloque y quién estará en condiciones de formar Gobierno?

Hacer pronósticos en este país es deporte de riesgo, pero me mojo. Quiero creer que Sánchez no va a tener ninguna de esas tres bazas de las que hablaba al principio, así que habrá cambio de Gobierno. PP y Vox no llegarán a las cifras más optimistas que manejan algunas encuestas, pero rondarán los 200 escaños, suficiente para gobernar con holgura. Lo que hay a la izquierda del PSOE, Frente Amplio, va a pinchar estrepitosamente, y precisamente por eso el PSOE va a sacar más escaños de los que tiene ahora: se va a comer el voto útil de la izquierda. No le llegará para gobernar, pero sí para algo que pocos están diciendo y que es mi gran apuesta: Pedro Sánchez no se va a ir. Se quedará como líder de la oposición. Eso sí, ojalá me equivoque y se vaya a su casa.