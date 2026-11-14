Violeta Mangriñán: "Tener millones de seguidores no significa saber montar una empresa"
El emprendedor gallego Emilio Froján entrevista a una de las creadoras de contenido más conocidas de España y fundadora de Maison Matcha
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Violeta Mangriñán es una de las creadoras de contenido más conocidas de España, pero su faceta profesional va mucho más allá de las redes sociales. En los últimos años ha decidido explorar el mundo empresarial con Maison Matcha, un proyecto que nació como un plan B y que se ha convertido en un nuevo desafío profesional.
Detrás de la imagen que proyecta en redes hay una realidad mucho menos visible: la gestión de un equipo de más de 25 personas, los problemas burocráticos, los imprevistos de cualquier negocio y la responsabilidad de sacar adelante una empresa.
Hablamos con ella sobre emprendimiento, ambición, maternidad y las dificultades de conciliar una vida pública con la responsabilidad de construir un proyecto empresarial.
De influencer a empresaria
Tu faceta como creadora de contenido es probablemente la más conocida, pero también has decidido dar el salto al mundo empresarial. ¿Cómo definirías tus prioridades profesionales y personales en este momento?
Mi prioridad principal es ser madre. Tengo dos hijas y esa es, por encima de todo, mi prioridad vital. Profesionalmente, la creación de contenido sigue siendo mi principal fuente de ingresos, pero emprender me parece algo que tiene muchísimo mérito. Crear y gestionar una empresa implica unas responsabilidades y unas dificultades que van mucho más allá de lo que la gente puede imaginar.
¿Crees que ser influencer te ha dado una ventaja a la hora de emprender?
Las redes sociales te proporcionan un altavoz y una visibilidad inicial que pueden ser muy útiles para dar a conocer un proyecto. Pero tener seguidores no significa saber montar una empresa ni garantizar que un negocio vaya a funcionar.
Una comunidad en redes no se traduce necesariamente en clientes. De hecho, aproximadamente el 70% de nuestros clientes son extranjeros y muchos ni siquiera me conocen o me siguen en Instagram.
Además, ser una persona conocida también tiene una parte negativa. Siento que se me exige el doble y que estoy sometida a un nivel de escrutinio mucho mayor, incluso en cuestiones burocráticas y administrativas.
Maison Matcha
¿Cómo surge Maison Matcha? ¿En qué momento decides que quieres poner en marcha tu propio negocio?
Maison Matcha nació inicialmente como un plan B. Detecté que en Madrid había muchísimas cafeterías de especialidad, pero que todavía existía una oportunidad para desarrollar un concepto centrado específicamente en el té matcha.
Vi una oportunidad de mercado y decidí apostar por ella. Era una idea que tenía sentido y que podía convertirse en un proyecto empresarial interesante.
¿Qué ha sido lo más complicado desde que comenzaste esta aventura?
Probablemente, enfrentarme a la realidad de gestionar un negocio. Hay una parte del emprendimiento que no se ve y que resulta tremendamente complicada.
Hemos tenido problemas con obras, inundaciones en alguno de los locales, inspecciones y un montón de imprevistos. Son situaciones que requieren tiempo, dinero y mucha energía mental.
Aunque tengas un equipo de unas 25 personas, hay determinadas responsabilidades que terminan recayendo directamente sobre ti. Y eso es algo que no siempre se entiende desde fuera.
Has sido bastante crítica con la burocracia y las dificultades que encuentran los pequeños empresarios en España. ¿Crees que nuestro sistema facilita realmente emprender?
Creo que los autónomos y los pequeños empresarios estamos bastante desamparados. Entre las cuotas de autónomos, los impuestos, las licencias y todas las exigencias administrativas, muchas veces parece que el sistema te pone obstáculos en lugar de facilitarte las cosas.
Emprender ya es suficientemente complicado como para tener que dedicar tanta energía a resolver cuestiones burocráticas. Creo que debería existir mucho más apoyo y facilidades para quienes deciden crear negocios y generar empleo.
El lado invisible del éxito
¿Te imaginabas que emprender iba a ser tan complicado?
No. Creo que hasta que no tienes un negocio propio no eres realmente consciente de todo lo que implica.
Desde fuera puedes ver un local bonito, una marca atractiva y un proyecto que parece funcionar. Pero detrás hay muchísimas decisiones, problemas y responsabilidades que nadie ve.
Hay días en los que parece que estás constantemente apagando fuegos. Y, aunque tengas un equipo, eres tú quien tiene que asumir muchas de esas situaciones.
¿Has llegado a plantearte abandonar Maison Matcha?
Sí, muchas veces. Ha habido momentos en los que me he sentido completamente agotada y he pensado en tirar la toalla.
La gestión empresarial me genera un desgaste mental enorme. De hecho, creo que es superior al que me producen las redes sociales o incluso la propia maternidad.
Es una responsabilidad constante. Siempre hay algo que resolver, una decisión que tomar o un problema que atender.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esa cara B del emprendimiento?
La cantidad de energía que requiere. A veces parece que, por mucho que trabajes o por muchas personas que tengas alrededor, siempre hay algo pendiente.
Creo que se idealiza mucho el hecho de tener una empresa, pero pocas veces se habla de los problemas cotidianos que supone mantenerla en funcionamiento.
Exposición y salud mental
Tu vida está muy expuesta en redes sociales. ¿Cómo ha cambiado esa exposición con el paso del tiempo?
Creo que las redes sociales se han vuelto bastante más hostiles y polarizadas. Y desde que soy madre lo noto especialmente.
Ahora mido mucho más mis palabras y pienso bastante más las cosas que publico. No quiero que determinadas polémicas o comentarios terminen afectando a mi familia o a mis hijas.
Hay una responsabilidad añadida cuando tienes hijos y una vida pública. Ya no se trata solamente de lo que puedan decir de ti, sino también de proteger a las personas que tienes alrededor.
¿Cómo gestionas emocionalmente esa presión?
No siempre es fácil. Creo que es importante reconocer cuándo algo te está superando y buscar ayuda.
También hay que entender que emprender no significa tener que poder con todo. Es fundamental apoyarse en otras personas y encontrar herramientas que te ayuden a gestionar el estrés.
Ambición y conciliación
Has dicho que ser madre es tu prioridad. ¿Cómo consigues compatibilizarlo con la gestión de una empresa?
No soy ninguna superheroína y creo que es importante decirlo. No existe una fórmula mágica para conseguir llegar a todo.
La organización es fundamental, pero también lo es tener un buen equipo y aprender a delegar. No puedes pretender estar pendiente de absolutamente todo.
Y hay que aprender a reducir la culpa. A veces tienes una agenda perfectamente organizada y surge un imprevisto familiar o profesional que lo cambia todo. Hay que aceptar que no siempre vas a poder cumplir con todo lo que tenías previsto.
¿Crees que las mujeres siguen soportando una presión especial a la hora de conciliar maternidad y carrera profesional?
La realidad es que conciliar es complicado. Hay que tomar decisiones constantemente y aceptar que no siempre vas a poder estar en todos los sitios.
Creo que muchas veces nos exigimos demasiado y nos sentimos culpables por cosas que forman parte de la vida cotidiana. Tener una familia y desarrollar una carrera profesional requiere organización, apoyo y, sobre todo, entender que no podemos controlarlo todo.
¿Cómo te gustaría que evolucionase Maison Matcha en los próximos años?
Mi objetivo es consolidar el negocio y conseguir que funcione de una manera cada vez más autónoma.
Quiero construir una empresa que tenga un buen equipo, una estructura sólida y que no dependa constantemente de mi presencia para funcionar.
¿Te plantearías vender la empresa algún día?
Sí, es algo que me plantearía. A largo plazo, me gustaría poder vender el negocio y ganar tranquilidad y tiempo de calidad con mi familia.
Creo que también hay que entender que emprender no consiste necesariamente en estar toda la vida al frente de una empresa. Puedes construir algo, hacerlo crecer y, llegado el momento, decidir que quieres dedicar tu tiempo a otras cosas.
Emprender sin socios
Has decidido emprender sin socios. ¿Por qué?
Asumir todos los riesgos y todas las responsabilidades en solitario tiene una parte muy complicada, pero también prefiero no tener socios.
Creo que los conflictos entre socios son uno de los motivos por los que muchos proyectos terminan rompiéndose. Cuando tienes una empresa, ya existen suficientes problemas como para añadir conflictos internos derivados de las diferencias de criterio o de intereses.
Es una decisión personal y entiendo que otras personas prefieran emprender acompañadas, pero en mi caso me siento más cómoda así.
¿Qué consejo le darías a alguien joven que está pensando en emprender?
Lo primero sería desmitificar el éxito inmediato. Creo que muchas veces vemos los resultados de otras personas, pero no conocemos todo el trabajo, los problemas y los sacrificios que hay detrás.
También recomendaría cuidar mucho la salud mental. Buscar apoyo psicológico si es necesario y rodearse de personas o comunidades que te ayuden a gestionar la presión. Existen herramientas y proyectos como Ancla que pueden ser útiles para acompañar a los emprendedores en ese proceso.
Y, por supuesto, aprovechar las redes sociales para dar visibilidad al producto o servicio. Son una herramienta muy potente, especialmente cuando empiezas.
Pero, sobre todo, hay que aceptar que emprender consiste en probar, equivocarse, aprender y volver a intentarlo. No todo va a salir bien a la primera.
Una última reflexión
Si tuvieras que elegir entre el éxito profesional y tener más tiempo para disfrutar de tu familia, ¿qué elegirías?
Mi prioridad es mi familia. Por eso quiero conseguir que Maison Matcha sea una empresa sólida, que pueda funcionar sin que yo tenga que estar pendiente de cada detalle.
Me gustaría poder mirar atrás y sentir que he construido algo importante, pero también haber conseguido disfrutar del camino y tener tiempo para las personas que realmente importan.
Porque al final el éxito no debería consistir únicamente en construir un negocio, sino también en poder disfrutar de la vida que has construido.