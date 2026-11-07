Luis Fernández: "Necesitamos formar a los creadores de contenido con el mismo rigor que a cualquier otro profesional"

Ser creador de contenido se ha convertido en una de las grandes aspiraciones profesionales de las nuevas generaciones. Las redes sociales han cambiado las reglas del juego: han democratizado el acceso a la audiencia, han abierto nuevas vías de negocio y han transformado industrias enteras, desde la música hasta la publicidad. Pero convertir la atención en una carrera profesional sigue exigiendo mucho más que viralidad.

Luis Fernández, cofundador de ICON Music Business School y Forbes 30U30, analiza este cambio de paradigma, el impacto de las redes sociales en la industria del entretenimiento y la necesidad de profesionalizar una actividad que cada vez atrae a más jóvenes. Porque crear contenido puede ser el comienzo de una carrera, pero vivir de ello requiere estrategia, formación y visión de negocio.

Los últimos estudios apuntan en la misma dirección: ser creador de contenido es ya la primera vocación profesional de los jóvenes. ¿Cómo lo interpretas desde ICON?

Con naturalidad. A mí me parece de sentido común. Las redes sociales han democratizado algo que antes estaba reservado a muy pocos: la posibilidad de vivir de lo que te gusta. Y “creador de contenido” no es una profesión cerrada, es un punto de encuentro. Puedes serlo de cocina, de música, de deporte, de moda, de lo que te apasione. Un joven ve ahí una puerta para convertir en trabajo algo que ya hace por gusto, y es lógico que lo intente.

En ICON lo vemos cada día. Quien llega a nosotros no quiere “ser creador de contenido”, quiere vivir de la música. Pero tiene clarísimo que para conseguirlo necesita entender cómo funcionan las redes, porque hoy es ahí donde se descubre un artista, donde se construye una audiencia y donde se decide si una canción existe o no. El dato no me sorprende; lo que me sorprende es que todavía nos sorprenda.

Detrás del dato hay algo más que una moda: la industria del entretenimiento se ha vuelto aspiracional para toda una generación. ¿A qué crees que responde?

La industria del entretenimiento siempre ha sido aspiracional. Todo el mundo ha querido ser cantante, actor o futbolista en algún momento. Lo que ha cambiado no es el deseo, es el número de personas dispuestas a intentarlo de verdad.

Hemos pasado de estudiar lo que nos decían nuestros padres o abuelos, carreras con salidas claras y un camino marcado, a asumir que sectores menos profesionalizados, con un recorrido más difuso, también pueden darte de comer si te lo tomas en serio. Antes la barrera era enorme: necesitabas que alguien te abriera la puerta, una discográfica, una televisión, un representante. Hoy la puerta está abierta y el que decide es el público. Las redes sociales han provocado ese cambio de paradigma: han convertido una aspiración en una opción real.

Vuestra escuela nace de la industria musical. ¿Qué tiene que ver ese mundo con el de los creadores de contenido?

Mucho más de lo que parece. La música ya vivió una revolución con el streaming a partir de los 2000, que cambió por completo cómo se distribuía y se monetizaba. Ahora estamos en la segunda: las redes sociales y la forma de consumir han cambiado la manera de entender la música en sí.

Una canción dura mucho menos en el top 50 que hace diez años. Los artistas tienen que publicar con muchísima más frecuencia, se buscan colaboraciones constantemente para cruzar audiencias y cada lanzamiento se piensa desde esos quince segundos que pueden funcionar en TikTok. Hoy un single no se planifica desde el estudio, se planifica desde el contenido: qué parte se va a viralizar, cómo se cuenta, qué va a hacer la gente con ese trozo. Un artista es, en la práctica, un creador de contenido que además hace música. Por eso las habilidades se solapan tanto.

La música es quizá el sector donde antes se ha notado el cambio: las discográficas se han adaptado a las redes y un artista independiente puede colocar un tema sin una major detrás. ¿Cómo ha transformado eso la industria?

Lo vemos cada semana: entran en el top 50 artistas que no están firmados y que no conoce nadie, pero han sacado un buen tema y han sabido colocarlo. Eso es lo que han hecho las redes: democratizar la posibilidad de pegar una canción. Antes esa decisión la tomaba una discográfica; ahora la toma el público, y las discográficas llegan después, cuando el dato ya está encima de la mesa.

Ahora bien, pegar una canción y construir una carrera son dos cosas distintas. Lo primero se ha vuelto más fácil; lo segundo sigue siendo igual de complicado o más, porque ahora la atención es más volátil. Convertir un hit en una trayectoria requiere estrategia, equipo, management, directo, derechos, marca. Y ahí es donde se nota quién tiene formación y quién va improvisando. Esa es la conversación que a nosotros nos interesa.

¿Por dónde veis que quieren empezar vuestros alumnos que quieren entrar en la industria musical?

Por el marketing. Casi siempre. Lo ven como la fórmula más rápida y la que más sentido tiene para alguien que no tiene contactos, ni experiencia, ni conocimiento previo de la industria. Si no conoces a nadie, lo único que puedes controlar es cómo comunicas, y hoy comunicar bien es una ventaja competitiva real.

Saben que si cuentan bien su carrera musical, o la de los artistas con los que trabajan, o su proyecto, se hacen un hueco. Después vienen el management, el booking, el directo, la parte legal. Pero la puerta de entrada es el marketing y entender las redes sociales. Es lo que más piden, lo que más quieren dominar y, honestamente, lo que más diferencia hoy a quien avanza de quien se queda.

Con este escenario, ¿es natural para una escuela como la vuestra dar el paso hacia la creación de contenido?

Por supuesto. Nosotros creamos formaciones a caballo entre lo académico y el entretenimiento: que aprendas con los profesionales que están trabajando en la industria ahora mismo, y que lo hagas disfrutando. Buscamos industrias por las que la gente ya siente atracción de forma natural, que apetezca estudiar. Una es la música. Otra, sin duda, es la creación de contenido.

Creo que es la profesión del futuro, por oferta y por demanda, y como sociedad todavía fallamos en aceptarlo. Cada vez se toma más en serio, pero seguimos echando de menos formaciones regladas, de la mano de universidades, que te enseñen a ser un profesional de la creación de contenido: a negociar con una marca, a entender un contrato, a leer datos, a construir un equipo. Es algo que queremos explorar. Tiene todo el sentido formar en algo con tanta demanda y a lo que tanta gente quiere dedicarse, y hacerlo con el mismo rigor con el que se forma a cualquier otro profesional.

Para terminar: si es la profesión que más jóvenes quieren y un motor de la economía digital, ¿qué le dirías a un chaval de 18 años que quiere dedicarse a esto?

Que se dé cuenta de que es un trabajo de verdad y que se lo tome como tal. Un trabajo requiere formación, hacer carrera, construir una red de contactos y aprender de gente que ya ha pasado por ahí para llegar antes adonde quiere estar. Nadie llega solo, y el talento sin método se agota.

Ahí la formación es fundamental, porque te da varios puntos de vista a la vez: el de gente en tu misma posición, con la que vas a crecer, y el de quienes están al otro lado de la mesa, como el director de patrocinios con el que vas a negociar, o el creador que estuvo donde tú estás y ahora está mucho más arriba. Entender cómo piensan ellos te ahorra años. Y le diría una última cosa: que empiece ya. Que publique, que se equivoque, que mida y que aprenda. La única diferencia entre el que vive de esto y el que no es que uno lo trató como un trabajo desde el primer día.