El histórico buque escuela danés Danmark se somete a una reparación de urgencia en Vigo. Cedidas

El histórico buque escuela danés Danmark se somete a una reparación de urgencia en Vigo

El Danmark, histórico buque escuela de la Marina Real Danesa construido en 1933, ha aprovechado su escala en el puerto de Vigo para someterse a una reparación de urgencia a cargo de Astilleros San Enrique, perteneciente al Grupo Marina Meridional.

La intervención, coordinada íntegramente a través de Vigo Ship Repair, obligó a organizar buena parte de los trabajos durante el fin de semana para ajustarse al tiempo de estancia del velero en la ciudad olívica.

En concreto, la actuación se centró en la reparación de la barandilla de la toldilla, situada en la superestructura de popa. La antigüedad de la embarcación y la conservación de elementos constructivos y materiales tradicionales añadieron una especial complejidad técnica a los trabajos.

Preservar un buque histórico

Uno de los principales retos de la intervención fue proteger la cubierta de teca, especialmente sensible a las chispas y al calor generado durante las labores de soldadura, lo que obligó a extremar las precauciones para evitar daños en la madera.

Los trabajos incluyeron la recuperación de las fijaciones de la barandilla a la cubierta, la sustitución de la tornillería por elementos de acero inoxidable y la reparación de las uniones entre los soportes verticales y las barras horizontales, fabricadas en bronce.

Para preservar las características del material y su diseño clásico, los profesionales del astillero recurrieron a una técnica de soldadura especializada, mediante gas inerte y varillas específicas para bronce.

La intervención pone de relieve la capacidad de la industria naval viguesa para responder a las necesidades de embarcaciones singulares que recalan en su puerto, incluso cuando requieren actuaciones urgentes y de elevada especialización técnica.