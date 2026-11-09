Vigo acogerá en mayo de 2027 un nuevo salón náutico impulsado por Navalia

Vigo sumará una nueva cita a su calendario ferial en 2027. Navalia ha anunciado la creación de Navalia Boat Show, un salón dedicado a la náutica recreativa que celebrará su primera edición del 14 al 17 de mayo en el entorno de Portocultura, junto al Puerto de Vigo.

El evento, coorganizado con el Clúster Náutico Rías Baixas y promovido por la Autoridad Portuaria de Vigo, nace tras la buena acogida de la zona náutica de la última edición de Navalia.

Su objetivo es ofrecer un espacio especializado para la exposición y comercialización de embarcaciones, equipamiento y servicios.

La creación de Navalia Boat Show permitirá establecer un modelo de alternancia entre ambos eventos. En los años pares, la náutica seguirá formando parte de Navalia en el Ifevi, mientras que en los impares contará con una feria independiente en el Puerto de Vigo.

De esta manera, la organización mantendrá su actividad ferial en la ciudad todos los años y buscará reforzar el posicionamiento de Vigo como referente de la industria marítima.

Barcos expuestos en el mar

Una de las principales particularidades del nuevo salón será su ubicación. Portocultura acogerá una exposición flotante de embarcaciones, mientras que el paseo y el acceso al muelle de trasatlánticos albergarán una zona de exposición en seco con barcos, accesorios y servicios náuticos.

El recinto incluirá también un espacio de encuentro junto al visor submarino y utilizará el Edificio de Sesiones de la Autoridad Portuaria para las jornadas técnicas y los encuentros profesionales.

Dos días para el público

Los días 14 y 15 de mayo estarán orientados al sector profesional, con encuentros comerciales y presentaciones de productos. Por su parte, el 16 y 17 de mayo la actividad se dirigirá al público general, especialmente a aficionados a la navegación, propietarios de embarcaciones y potenciales compradores.

El programa incluirá jornadas técnicas, una sesión especializada en embarcaciones de lujo y actividades educativas para acercar el sector náutico a los escolares.

La organización también pretende atraer a empresas portuguesas y favorecer las oportunidades de negocio entre ambos lados de la frontera.