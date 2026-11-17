Vuelve a Vigo el gran salón del coche de ocasión con más de 1.000 vehículos Cedida

Vuelve a Vigo el gran salón del coche de ocasión con más de 1.000 vehículos

El Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) acoge este fin de semana un encuentro para los amantes del motor. Este viernes, 20 de noviembre a las 16:00 horas, abrirá sus puertas CarOutlet Vigo 2026. El salón del vehículo usado y de ocasión regresa un año más a su cita de finales de noviembre con una propuesta especialmente atractiva para quienes buscan cambiar de coche y encontrar una oportunidad en el mercado de ocasión.

Hasta el domingo 22 de noviembre, los visitantes podrán encontrar más de 1.000 automóviles procedentes del stock de los concesionarios oficiales de la comarca. Una oferta que incluirá vehículos de kilómetro cero con una gran variedad de marcas, modelos, motorizaciones y precios. De esta forma, el público podrá comparar diferentes propuestas, consultar prestaciones y equipamientos y valorar las condiciones de compra de una extensa selección de automóviles.

Además, a medida que se vendan unidades, los concesionarios incorporarán nuevos vehículos disponibles para mantener una amplia variedad de opciones durante toda la celebración del salón.

El salón del motor estará abierto el viernes de 16:00 a 21:00 horas y el sábado y el domingo de 11:00 a 20:00 horas. Las entradas tienen un precio de dos euros y se venden en la taquilla.