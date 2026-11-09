La fábrica de Stellantis en Vigo suspende la producción del modelo Peugeot 2008 por falta de componentes

Stellantis Vigo suspenderá la actividad productiva del Sistema 1, el que fabrica el Peugeot 2008, debido a dificultades de aprovisionamiento de componentes.

La compañía ha informado a los trabajadores de la afectación del parón que se prolongará gran parte de la semana.

En concreto, el día 10 de noviembre se cancelan los turnos de tarde y de noche; mientras los días 11, 12 y 13 de noviembre se cancelarán todos los turnos.