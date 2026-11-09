Planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo

Planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo PSA Peugeot Citroën

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La fábrica de Stellantis en Vigo suspende la producción del modelo Peugeot 2008 por falta de componentes

La compañía ha informado a los trabajadores de la afectación del parón que se prolongará gran parte de la semana

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Stellantis Vigo suspenderá la actividad productiva del Sistema 1, el que fabrica el Peugeot 2008, debido a dificultades de aprovisionamiento de componentes.

Túnel de Beiramar en Vigo.

La compañía ha informado a los trabajadores de la afectación del parón que se prolongará gran parte de la semana.

En concreto, el día 10 de noviembre se cancelan los turnos de tarde y de noche; mientras los días 11, 12 y 13 de noviembre se cancelarán todos los turnos.