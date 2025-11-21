Acuerdo entre CTAG y sindicatos: ERE con 96 despidos y ERTE de 80 días en O Porriño (Pontevedra) CTAG

El Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE), que supondrá el despido de 96 trabajadores, y un ERTE de 80 días en su centro de O Porriño (Pontevedra).

Según ha informado en un comunicado, se trata de "cifras inferiores a las previstas al comienzo del proceso" y además "se han incorporado medidas sociales orientadas a reducir el impacto, como la doble voluntariedad y complementos económicos asociados a los expedientes, entre otras".

Según el CTAG, el acuerdo supone "un paso importante para afrontar el contexto actual con mayores garantías" para el centro, que "sigue siendo un proyecto estratégico, sólido y con futuro". El objetivo, añaden, es "garantizar que el centro siga creciendo y generando alto valor añadido para todo el sector gallego y para Galicia en general".

Pese a todo, según fuentes del comité de empresa consultadas por Europa Press, el acuerdo solo ha sido firmado por CC.OO. y el grupo de personas independientes, mientras que la CIG, que preside el comité, no lo ha rubricado.