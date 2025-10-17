El CTAG plantea 150 despidos y un ERTE de 110 días por razones productivas y económicas

Aunque parece que Stellantis se libra, la crisis del sector de la automoción ha llegado a la comarca de Vigo. La dirección del Centro Tecnológico y de Automoción de Galicia (CTAG) ha trasladado a los sindicatos su intención de iniciar la negociación de un ERE y un ERTE.

Como informa Europa Press, la empresa ha puesto sobre la mesa 150 despidos —de una plantilla total de casi 900 empleados— y una regulación de 110 días para el resto de la plantilla. Los sindicatos han explicado que estos números son el planteamiento inicial, pero que intentarán reducir al máximo el impacto de las medidas a lo largo de las negociaciones.

"Son los números más altos que se han dado en el sector", ha reflexionado Hugo Méndez, representante de la CIG en el comité, que ha recordado que el ERE de Stellantis "ya fue una barbaridad" al alcanzar los 90 días. Los sindicatos llevan tiempo alertando de problemas en el centro, con pérdida de proyectos y despidos.

La empresa alega razones productivas y económicas. Según ha trasladado, los ingresos del centro se han reducido y han disminuido los fondos procedentes de subvenciones públicas y, por otro lado, la situación internacional de incertidumbre, los aranceles o la competencia de China, también han hecho mella en el CTAG.

Con todo, desde la CIG han señalado que estudiarán con detenimiento la memoria económica entregada por la empresa, ya que el número de trabajadores afectados por la regulación les parece "excesivo" para las cifras económicas que ha presentado la empresa.

Por ello, Hugo Méndez ha llamado a la "calma" para poder analizar bien la situación, aunque ha incidido en que la intención de la CIG es reducir al mínimo posible el impacto de las medidas en el proceso de negociación.

En la misma línea, David Casal, de CC.OO., ha reconocido que la situación es "compleja, pero aún abierta", y ha explicado que el sindicato trabajará en el período de negociación para "reducir el impacto, garantizar salidas voluntarias y proteger el empleo cualificado".

Según ha matizado, "no hay despidos inmediatos", ya que el proceso tiene plazos legales. Ahora se abre un plazo de 7 días para que se constituya la comisión negociadora. "Nuestra prioridad es que se gestione con diálogo, transparencia y garantías para toda la plantilla", ha remarcado.