Venden una casa de piedra de 232 m2 con finca de 1.065 m2, árboles frutales, piscina y lista para vivir cerca de la ciudad

Tener una casa con terreno y piscina es el sueño de muchas personas. Más allá de vivir en un piso en plena ciudad, marcada por el ajetreo, el ruido y las aglomeraciones, cada vez son más quienes prefieren trasladarse a municipios cercanos, a no más de media hora en coche, para disfrutar de la tranquilidad del rural sin renunciar a las comodidades de la ciudad.

En el rural es posible encontrar opciones para todos los bolsillos, además de alternativas con una excelente relación calidad-precio. En Idealista puedes filtrar por tus necesidades y preferencias para hacer una búsqueda rápida y dar con viviendas como la de la que te vamos a hablar hoy, un espectacular chalet que comercializa la Inmobiliaria Tramyges.

Piscina y vistas a Portugal

Fachada de la vivienda Idealista y Tramyges Inmobiliaria

En A Toxeira, un lugar perteneciente a la parroquia de Areas (Santa Mariña), en el municipio de Tui (Pontevedra), se encuentra este espectacular chalet de piedra que comercializa la Inmobiliaria Tramyges. Una vivienda ideal si lo que buscas es vivir en tranquilidad, tener espacio y zonas exteriores en las que disfrutar en compañía de tus amigos y familiares.

Construido en el año 2003, el chalet cuenta con 232,90 m2 construidos sobre una parcela de 1.065 metros cuadrados. La propiedad se distribuye en dos niveles de terreno y cuenta con jardín, árboles frutales y plantas ornamentales.

Uno de sus grandes atractivos es la piscina privada, acompañada de una barbacoa cubierta con zona de comedor, perfecta para organizar grandes comilonas familiares o celebrar eventos especiales como cumpleaños de amigos. Sin duda, un plan perfecto para disfrutar de los meses de verano y de las temperaturas de las Rías Baixas.

La piscina de la propiedad Idealista y Tramyges Inmobiliaria

Ten en cuenta que la propiedad está a unos 30 minutos de Vigo en coche, a unos 45 de Pontevedra ciudad y a menos de diez de la ciudad portuguesa de Valença, a cuya Fortaleza tienes unas vistas despejadas espectaculares. Su cercanía a estas ciudades te permite desplazarte en coche para trabajar o para disfrutar de los servicios de la ciudad sin mucho esfuerzo.

4 habitaciones y 4 baños

Estancias interiores de la vivienda Idealista y Tramyges Inmobiliaria

En cuanto a su distribución, la vivienda cuenta con cuatro dormitorios y cuatro baños repartidos entre las distintas plantas. En el sótano, de 72,40 metros cuadrados, se encuentra el garaje, el cuarto de caldera, una zona de lavandería, un baño completo y una cocina amueblada y equipada.

La planta baja, de 102,10 metros cuadrados, dispone de las principales estancias de la vivienda: un recibidor, un amplio salón-comedor con salida a un porche con vistas a la piscina y la barbacoa, una cocina muy amplia con acceso directo al exterior. También hay un dormitorio, así como un baño completo.

Por su parte, la planta bajo cubierta, de 58,40 metros cuadrados, está destinada a la zona de descanso. Aquí se encuentran tres dormitorios y dos baños.

La casa cuenta con calefacción mediante radiadores y caldera de gasóleo, ventanas de aluminio oscilobatientes y conexión a la red municipal de agua y saneamiento. Tal y como indican desde la Inmobiliaria Tramyges, la propiedad se encuentra en perfecto estado de conservación y está lista para entrar a vivir. Todo ello por 499.000 euros.