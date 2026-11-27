Ünique Singular Properties presenta Residencial Camiño do Mar, una promoción de 63 viviendas con piscina, jardines y la playa de Baltar a cinco minutos

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El Atlántico, las playas de arena fina y el ritmo pausado de las Rías Baixas convierten Portonovo en mucho más que un destino de verano. En este rincón de la costa gallega, una nueva promoción de viviendas invita a disfrutar de tu hogar desde otra perspectiva: con piscina, jardines y la playa de Baltar a unos cinco minutos caminando.

Con 63 viviendas, piscina, jardines y diferentes espacios al aire libre, Residencial Camiño do Mar combina la comodidad de una vivienda de obra nueva con la posibilidad de disfrutar del mar durante todo el año, en un enclave donde el paisaje y la vida local marcan el ritmo de cada día.

Vivir dentro y fuera

Residencial Camiño do Mar reúne viviendas con distintas tipologías: pisos, áticos con terraza y otras en planta baja con jardín. Una variedad que permite encontrar opciones tanto para quienes buscan una segunda residencia junto al mar como para quienes desean instalarse en la costa gallega durante todo el año.

La urbanización privada incorpora zonas comunes que amplían la experiencia de vivir aquí: piscina, jardines, área de juegos infantiles y local social. Espacios para disfrutar de los días soleados, compartir tiempo en familia o desconectar sin salir de casa.

Interior de una vivienda de Residencial Camiño do Mar. Ünique Singular Properties

Las viviendas cuentan también con plazas de garaje y trasteros. La calificación energética A completa una propuesta que apuesta por el confort y la eficiencia.

La playa, a un paseo de casa

Uno de los principales atractivos de Residencial Camiño do Mar es su proximidad a la playa de Baltar, situada a unos cinco minutos a pie. Una ubicación que invita a disfrutar del mar con espontaneidad, desde un paseo por la orilla a primera hora de la mañana hasta una tarde de playa en los meses más cálidos.

A esta cercanía al litoral se suma la oferta de comercios, restaurantes y servicios de Portonovo, así como el encanto de su puerto y su tradición marinera. Todo ello convierte la promoción en una opción atractiva para quienes buscan disfrutar de la costa gallega con la comodidad de tener tanto la playa como la vida cotidiana a pocos minutos de casa.

Exterior de Residencial Camiño do Mar. Ünique Singular Properties

Las Rías Baixas todo el año

Más allá de sus playas, Portonovo y sus alrededores invitan a descubrir la gastronomía gallega, recorrer la costa y explorar otros rincones de las Rías Baixas. La conexión con la vía rápida do Salnés facilita los desplazamientos hacia Pontevedra y otros puntos de la provincia.

Con piscina, jardines y distintas tipologías de vivienda, Residencial Camiño do Mar plantea una forma de vivir Portonovo en la que el mar deja de ser un destino de vacaciones para convertirse en parte de la vida cotidiana.

Los precios parten de los 275.000 euros. Para más información: https://unique-sp.es/obra-nueva/promocion-residencial-de-obra-nueva-en-portonovo-sanxenxo/gmx-niv22-con1947.htm