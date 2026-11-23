El precio de venta es de 460.000 euros Idealista/Properties & Services Ribeira Sacra

Venden una casa rural de 558 m2 con 8 habitaciones, piscina y amplio jardín ideal como hotel cerca de la ciudad

Vivir en una casa grande con jardín y piscina es el sueño de muchas personas. En este contexto, la inmobiliaria Properties & Services Ribeira Saca comercializa, a través del portal Idealista, una propiedad que cumple con estas características y que, además, cuenta con zona de barbacoa.

Situada en la Ribeira Sacra, en el pequeño municipio de Esgos (Ourense), famoso por albergar el cenobio más antiguo de Galicia, la vivienda cuenta con licencia turística y una actividad de alojamiento rural anterior con ingresos demostrables.

Piscina, barbacoa y más

La inmobiliaria Properties & Services Ribeira Sacra busca dueño para una encantadora casa rural del siglo XIX, rehabilitada y destinada a alojamiento rural, en venta en Esgos.

La propiedad cuenta con 558 metros cuadrados (m2) distribuidos en dos plantas, sobre una parcela de aproximadamente 1.300 m2.

"Su configuración resulta especialmente interesante para la explotación turística, ya que dispone de una zona destinada a huéspedes y una vivienda independiente para los propietarios", detalla la inmobiliaria.

En este sentido, la vivienda dispone de ocho habitaciones y el mismo número de baños, con una decoración cuidada y eminentemente rural: vigas de madera, piedra vista, colores cálidos en tonos marrones y un ambiente muy acogedor.

El inmueble se asienta sobre un amplio jardín con piscina, zona de barbacoa y terraza, ideal para los días de verano.

Esta vivienda, en palabras de Properties & Services Ribeira Sacra, es "una oportunidad especialmente interesante para inversores, profesionales del turismo rural o compradores que busquen combinar una vivienda y actividad turística en un entorno privilegiado de Galicia".

Excelente ubicación

La propiedad se encuentra en un entorno rural con mucho encanto, fuera del casco urbano y a aproximadamente 1 kilómetro de la población.

"Su ubicación permite acceder fácilmente a algunos de los principales atractivos turísticos de la zona, como los Cañones del Sil (12 km), las termas de Ourense (20 km) y la Estación de Esquí de Manzaneda (100 km)".

El precio de venta es de 460.000 euros.

¿Qué hacer en Esgos?

Monasterio de San Pedro de Rocas, en Esgos Archivo

Esgos es un municipio perteneciente a la comarca de la Ribeira Sacra y a unos 20 kilómetros de la ciudad de As Burgas. Su principal atractivo es el Monasterio de San Pedro de Rocas, considerado el cenobio más antiguo de Galicia, fundado en el siglo VI.

Declarado Monumento Histórico Nacional (1923) y Bien de Interés Cultural (1999), destaca por su iglesia tallada directamente en piedra y su campanario. Alberga, además, un centro de interpretación, útil para descubrir la vida monástica y otros oficios tradicionales.

La fuente de San Bieito es otro de los espacios de obligada visita. Según la tradición oral, sus aguas son milagrosas. "Antiguamente decían que a quien metía una verruga en el agua y rezaba un Padrenuestro el Santo le curaba", explica Turismo Ribeira Sacra.

Al Monasterio de San Pedro de Rocas se puede llegar en coche o a través del Camiño Real (PR-G 4), una ruta de senderismo circular de unos 8-9 kilómetros con inicio y fin en Esgos.