Subastan una finca de 769 m2 desde 1.500 euros con viñedos y en una zona muy turística cerca del mar

Nueva ganga inmobiliaria en Galicia. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha publicado esta semana la subasta de una finca rústica de 769 metros cuadrados (m2) desde tan solo 1.511,19 euros.

El cierre de la puja está previsto para el próximo 7 de diciembre a las 18:00 horas. Así, los interesados dispondrán de varias semanas de plazo, concretamente dieciséis días, para hacerse con un amplio terreno junto al mar.

769 m2 junto al mar

El Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ha incorporado a su catálogo una nueva finca rústica en la provincia de Pontevedra.

Ubicada en el lugar de Couto de Abaixo, en el municipio de Cambados, la parcela cuenta con una superficie de 7 áreas y 33 centiáreas, aunque hoy, "según certificaciones catastrales", su superficie es de 7 áreas y 69 centiáreas, lo que se traduce en 769 metros cuadrados.

Tal y como detalla la Agencia Tributaria en el anuncio, la parcela cuenta con un valor de mercado de 15.111,90 euros, aunque la puja mínima parte por mucho menos: 1.511,19 euros.

No obstante, para acceder a la subasta, los interesados deben constituir un depósito de garantía de 755,59 euros; es decir, el 5% de su estimación real.

El derecho a subastar corresponde al pleno dominio y el porcentaje de titularidad es del 100%. Además, la referencia catastral es 36006A032004220000OX y la fecha y hora límite para pujar es el 7 de diciembre a las 18:00 horas.

Cambados, tierra de vino

El anuncio no ofrece más detalles sobre la finca. Sin embargo, incorpora una imagen en la que se puede apreciar que cuenta con viñedos y que, por su ubicación, se encuentra en una zona muy turística, junto al mar.

Cambados es tierra de vinos. A esta villa marinera se la considera la capital del vino Albariño, dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas, con bodegas de renombre, como Martin Códax, Pazo de Fefiñáns y Condes de Albarei.

Fiesta del Albariño Turismo de Galicia

En temporada baja y media no hay tanta afluencia de visitantes, pero la Festa do Albariño reúne a miles de personas en torno al vino Albariño. La celebración cuenta con degustaciones de vino y otras actividades, como conciertos, juegos tradicionales y espectáculos familiares.

Por otro lado, el casco antiguo de Cambados está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), destacando algunas plazas señoriales, como la de Fefiñáns, presidida por el Pazo de Fefiñáns y la Iglesia de San Benito.

También merecen una mención especial las ruinas de la Iglesia de Santa Mariña Dozo, un templo gótico-renacentista del siglo XV, y el antiguo barrio de pescadores de San Tomé do Mar.