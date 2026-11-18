Venden una casa de 360 m2 con 4 habitaciones, piscina y jardín por menos de lo que vale un piso de 90 m2 en Madrid

El último informe de Idealista sitúa el precio medio de la vivienda en venta en Madrid en 6.427 euros/m2. Esto significa que adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados supone un desembolso aproximado de 578.430 euros.

Por mucho menos, concretamente por 395.000 euros, podemos encontrar en Ourense una espectacular casa rural de 360 m2, con piscina para los meses de verano y rodeada de amplias zonas verdes.

4 habitaciones y piscina

Fotografía aérea del conjunto rural Idealista/Grupo Country Homes

La inmobiliaria Grupo Country Homes comercializa, a través del portal Idealista, una vivienda situada en la comarca de A Limia, a 8 kilómetros de Vilar de Barrio y 35 de la ciudad de As Burgas.

El conjunto incluye una vivienda principal de aproximadamente 360 m2 distribuidos en dos plantas.

La planta baja cuenta con un salón, una salita de estar independiente, una zona de lavandería, el cuarto de la caldera y las antiguas cuadras, acondicionadas como bodega y zona de estar.

Salón y cocina Idealista/Grupo Country Homes

Por otro lado, la planta superior, destinada al día a día familiar, incluye una cocina equipada, cuatro dormitorios amplios (dos de ellos con baño en suite), un cuarto de baño adicional y dos salones.

"Uno de los salones ofrece acceso al balcón de piedra de la fachada principal; el otro cuenta con una gran galería acristalada con vistas al jardín y al paisaje", informa la inmobiliaria Grupo Country Homes.

La vivienda se asienta sobre un amplio jardín con más de 1.000 metros cuadrados y árboles y plantas de diferentes clases, como frutales, avellanos, camelios y hortensias.

También dispone de un pajar "en buen estado estructural" y, adosado a él, "una zona de estar junto a la piscina exterior, que cuenta con unos 11 metros de largo".

El conjunto se completa con un pozo de agua y un hórreo, una antigua construcción típica gallega destinada a guardar, secar y conservar alimentos, alejados de la humedad y de los animales.

Ubicación y precio

El inmueble en cuestión, en venta por 395.000 euros, se encuentra en una aldea del municipio de Vilar de Barrio y "está perfectamente comunicada con núcleos más grandes, como Maceda (10 km), Allariz (21 km) y Ourense capital (35 km).

Los principales elementos del patrimonio de Vilar de Barrio son el Castelo de San Xoán de Bara, un yacimiento arqueológico de más de 15 hectáreas, y el entorno del Área Recreativa de Porto, así como el mirador de la Silla de la Reina y el menhir A Pedra Alta.

Además, la Festa da Pataca es su cita gastronómica más importante. Se celebra a principios de octubre e incluye demostraciones de cocina en directo, juegos populares y conciertos.