Subastan una vivienda de 121,70 m2 desde 4.929,42 euros en pleno centro de la ciudad con terraza de 7,22 m2

La vivienda en Vigo alcanza precios cada vez más elevados, hasta el punto de ser inaccesible para buena parte de la población. Ante esta situación, decenas de miles de personas salieron a las calles de la ciudad olívica con motivo de la huelga general del 11 de noviembre para reclamar el acceso a una vivienda y unos salarios acordes al elevado coste de la vida, cada vez más difícil de afrontar para muchas familias.

En este contexto, estar pendiente del portal de subastas de la Agencia Tributaria puede convertirse en una oportunidad para quienes quieren adquirir una vivienda a un precio más asequible. De hecho, actualmente hay un inmueble en subasta situado en plena Gran Vía, en el corazón de Vigo.

Un octavo en el centro de Vigo

Estancias interiores de la vivienda Agencia Tributaria

Una vivienda situada en plena Gran Vía de Vigo sale a subasta. Se encuentra concretamente en el número 144 de esta calle, una de las principales vías de la ciudad y una de sus zonas más transitadas. Una ubicación céntrica que, sin duda, puede despertar el interés de aquellas personas que quieran una vivienda en Vigo.

Según los datos presentados por la Agencia Tributaria, el inmueble se encuentra en la octava planta del edificio y cuenta con una superficie construida de 121,70 metros cuadrados y una superficie útil de 107,80 metros cuadrados.

Su distribución incluye entrada, cocina, salón-comedor, pasillo, un baño, un aseo y un dormitorio principal que dispone de baño y vestidor. También cuenta con una zona de lavadero-tendedero. Por si fuera poco, dispone de una terraza de 7,22 metros cuadrados útiles, un extra que aumenta el atractivo de esta vivienda.

Estancias interiores de la vivienda Agencia Tributaria

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta subasta es su valoración, fijada en 49.294,19 euros. La puja mínima establecida es de 4.929,42 euros, una cantidad muy llamativa teniendo en cuenta cómo están los precios del mercado inmobiliario en Vigo.

La subasta afecta al 25% de la titularidad del inmueble y el derecho que se subasta es el pleno dominio de esa participación, no la totalidad de la vivienda. Por tanto, quien resulte adjudicatario no adquirirá automáticamente el 100% del piso, sino una cuarta parte de su propiedad.

La referencia catastral del inmueble es 2747202NG2724N0033A y el procedimiento figura con el código 36020000615047. Puedes participar en dicha subasta hasta el 23 de noviembre.