Venden una casa rural de 240 m2 con finca de 1.200 m2, piscina, árboles frutales y lista para vivir cerca de la ciudad

Cada vez son más las personas que optan por vivir fuera de las ciudades y decantarse por municipios cercanos que les permitan disfrutar de una mayor tranquilidad y estar en contacto con la naturaleza, sin renunciar a las comodidades y ventajas que ofrecen las grandes urbes. En este sentido, consultar portales inmobiliarios como Idealista puede ser una buena opción para encontrar la vivienda que mejor se adapte a tus necesidades.

Entre las opciones que llaman la atención se encuentra esta vivienda situada en Campo Lameiro (Pontevedra), a tan solo 14 kilómetros de la ciudad. Una propiedad que destaca por contar con todo lo necesario, y mucho más, para entrar a vivir y disfrutar de una vida tranquila en un entorno rodeado de naturaleza.

A un paso de la ciudad

Gran piscina en el espacio exterior de la casa Idealista

Vivir rodeado de naturaleza, disfrutar de la tranquilidad del entorno y tener espacio de sobra tanto dentro como fuera de casa es el sueño de muchas personas. Y esta vivienda situada en Fragas, en el municipio pontevedrés de Campo Lameiro, reúne todas estas características.

Se trata de un chalet independiente de 240 metros cuadrados construidos sobre una parcela de aproximadamente 1.200 metros cuadrados, a tan solo 14 kilómetros del centro de Pontevedra. Sin duda, una ubicación ideal si trabajas en la ciudad del Lérez o si quieres acercarte para cualquier plan.

La casa se distribuye en tres plantas. En el nivel inferior dispone de un garaje con capacidad para dos coches, sala de calderas, un aseo, bodega y una amplia zona de almacenaje.

Algunas estancias del interior de la casa Idealista

En la planta principal es en la que vas a pasar la mayor parte de tu tiempo en el día a día. Aquí tiene una cocina amplia y luminosa, con salida directa al jardín, un salón, dos dormitorios y un baño completo con ducha. Por su parte, la planta superior dispone de otros dos dormitorios, un segundo cuarto de baño equipado con bañera y espacio extra de almacenamiento.

El exterior de la vivienda es uno de sus mayores atractivos. La parcela está completamente cerrada, lo que ofrece mayor privacidad. Cuenta con un jardín cuidado con árboles frutales y ornamentales, además de una piscina perfecta para disfrutar de los meses de verano. También cuenta con una barbacoa de piedra, sistema de riego automático y una caseta de madera para guardar lo que necesites.

Cuenta con una barbacoa de piedra Idealista

A todo ello se suma una zona de aparcamiento exterior para unos cuatro vehículos y dos entradas independientes para coches, una de ellas con puerta automática. Dicho de otra forma, es una propiedad perfecta para hacer quedadas familiares o con amigos en esos días de sol que apetece organizar un churrasco y darse un baño refrescante.

En resumen, es un chalet con cuatro dormitorios, piscina y una parcela de grandes dimensiones que puede ser una interesante alternativa si eres de las personas que quieren ganar espacio y calidad de vida sin alejarse demasiado de Pontevedra. Todo ello por un total de 339.999 euros.