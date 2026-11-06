La vivienda se encuentra en el número 144 de la Gran Vía de Vigo y corresponde a un octavo piso Agencia Tributaria

Subastan una vivienda de 121,70 m2 en la Gran Vía de Vigo desde 4.929,42 euros: un 8º con terraza en pleno centro

El precio de la vivienda en Vigo se sitúa en los 2.575 euros por metro cuadrado, según los datos publicados por el portal inmobiliario Idealista correspondiente al mes de octubre, un 8,1% más respecto al mismo período de 2025. Ante estos datos, conviene estar al tanto de las distintas oportunidades que pueden surgir en el mercado inmobiliario.

Una de las alternativas es consultar periódicamente el portal de subastas de la Agencia Tributaria, donde se ponen a la venta desde viviendas, fincas y trasteros hasta vehículos o locales comerciales. Entre las oportunidades, sorprende una vivienda situada en plena Gran Vía de Vigo cuya subasta parte de tan solo 4.929,42 euros.

Un octavo con terraza

Estancias de la vivienda subastada en la Gran Vía de Vigo Agencia Tributaria

Una vivienda situada en la Gran Vía de Vigo sale a subasta en la Agencia Tributaria. Se trata de un inmueble ubicado en el número 144 de una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, cuya puja mínima está fijada en 4.929,42 euros. Según la información publicada, el inmueble tiene una valoración de 49.294,19 euros.

El piso corresponde a la vivienda letra A del octavo piso del edificio y cuenta con una superficie construida de 121,70 metros cuadrados, mientras que su superficie útil es de 107,80 metros cuadrados. Se trata, por tanto, de una vivienda de gran tamaño situada en una zona céntrica de la ciudad olívica.

Su distribución incluye una entrada, cocina, salón-comedor, pasillo, un baño y un aseo, además de un dormitorio principal que dispone de baño propio y vestidor. También cuenta con un lavadero-tendedero y una terraza exterior de 7,22 metros cuadrados útiles.

Sin duda, su buena ubicación es uno de los mayores atractivos de esta vivienda. La Gran Vía es una de las principales vías de comunicación de Vigo. Concentra mucha actividad comercial y de servicios, además de que dispone de estupendas conexiones con diferentes puntos de la ciudad.

Estancias de la vivienda subastada en la Gran Vía de Vigo Agencia Tributaria

No obstante, hay un detalle importante que conviene tener en cuenta: el derecho que sale a subasta es el pleno dominio, pero el porcentaje de titularidad es únicamente del 25%. Es decir, la subasta no ofrece la totalidad de la propiedad, sino una cuarta parte del inmueble.

La subasta está identificada con el código SUB-AT-2026-26R1586001080. Su referencia catastral es 2747202NG2724N0033AB y el código catastral es 36020000615047.

Si te interesa este octavo piso con terraza en la Gran Vía de Vigo, ten en cuenta que la fecha de conclusión de la subasta es el próximo 23 de noviembre de 2026.