El alquiler en Vigo sube un 6,1% en un año y alcanza los 12,1 euros por metro cuadrado

El precio del alquiler continúa al alza en la provincia de Pontevedra. Según el último informe de Idealista, correspondiente a octubre de 2026, alquilar una vivienda en Vigo cuesta de media 12,1 euros por metro cuadrado, un 6,1% más que hace un año.

Mientras tanto, según desvela el último informe de Idealista, Pontevedra capital destaca como la cuarta ciudad española donde más han aumentado los precios, con una subida interanual del 12,5%, más del doble de la media nacional.

En el caso de Vigo, el alquiler se ha encarecido desde los 11,4 euros por metro cuadrado de octubre de 2025 hasta los actuales 12,1 euros. Esto supone que un piso de 80 metros cuadrados tendría un alquiler medio estimado de 968 euros mensuales, frente a los 912 euros de hace un año.

Para una vivienda de 100 metros cuadrados, la referencia alcanza los 1.210 euros mensuales, unos 70 euros más que en octubre del año pasado.

Vigo modera las subidas

Aunque el balance anual sigue siendo alcista, la evolución de los últimos meses muestra cierta moderación. El precio del alquiler en Vigo alcanzó los 12,4 euros por metro cuadrado en mayo, su nivel más elevado del período analizado, y comenzó a descender durante el verano hasta situarse en 12 euros en agosto.

Desde entonces, los precios se han estabilizado en torno a los 12,1 euros por metro cuadrado. En octubre registraron una subida mensual del 0,5%, aunque acumulan una caída del 0,3% en términos trimestrales.

La evolución interanual también refleja una desaceleración: mientras que en abril los alquileres crecían un 13% respecto al año anterior, en octubre esa subida se ha reducido al 6,1%.

Pontevedra dispara el alquiler

La situación es especialmente llamativa en Pontevedra capital, donde los precios han aumentado un 12,5% en el último año. Este incremento sitúa a la ciudad en la cuarta posición nacional, solo por detrás de Huesca (19,7%), Huelva (13,1%) y Palencia (12,7%).

A pesar de este fuerte encarecimiento, Vigo continúa siendo un mercado más caro. Los últimos datos municipales comparables sitúan el alquiler en Pontevedra capital en 9,8 euros por metro cuadrado en septiembre, frente a los 12,1 euros de Vigo.

Galicia por debajo de la media

En el conjunto de Galicia, el alquiler se encareció un 4,6% interanual en octubre, un punto porcentual menos que la media española, que registró una subida del 5,6% y alcanzó los 15,1 euros por metro cuadrado.

Todas las comunidades autónomas experimentaron incrementos, encabezados por Castilla-La Mancha (8,5%), Aragón (8,4%) y Asturias (8,1%). En el extremo opuesto se situaron Euskadi (0,5%) y Navarra (1,9%).

Madrid continúa siendo la capital más cara de España para vivir de alquiler, con 23,4 euros por metro cuadrado, seguida de Barcelona (20,5) y Palma (19,6).