Sortean 5 viviendas en el Casco Vello de Vigo desde 120.000 euros: 15 días para presentar la solicitud

Si estás pensando en comprar una vivienda en Vigo, pero los precios actuales del mercado se alejan de tu presupuesto, esta puede ser una gran oportunidad para ti. El Casco Vello podría ser tu nuevo hogar gracias al sorteo de cinco viviendas de protección autonómica de régimen concertado.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ha publicado la resolución que pone en marcha este proceso para adjudicar cinco pisos protegidos promovidos por el Consorcio Casco Vello de Vigo. Ya se puede presentar la solicitud, aunque es necesario cumplir una serie de requisitos para poder optar a una de estas viviendas. Te contamos cuáles son y cómo son estos pisos.

Requisitos y características

Para optar a una de estas cinco viviendas es imprescindible estar inscrito en el Registro Único de Demandantes de Vivienda de Galicia, en el régimen, modalidad de acceso y localidad correspondiente a esta promoción.

Las personas interesadas disponen de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la resolución para presentar la solicitud de participación, utilizando obligatoriamente el modelo inicial incluido en el anexo. La resolución se publicó el 28 de octubre, por lo que el plazo de solicitudes termina el 18 de noviembre incluido.

Además, deberán tener en cuenta que la firma de compraventa se realizará mediante cheque bancario y que participar en este sorteo supone renunciar a otros procedimientos de adjudicación de vivienda protegida en los que figuren como reservas.

Estas son las características de las cinco viviendas y precios de venta (sin IVA):