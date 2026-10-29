Venden un restaurante de 300 m2 con chimenea y terraza junto al río: "Alberga una tapería en funcionamiento"

El portal inmobiliario Idealista cuenta con numerosas propiedades en venta. Pero no únicamente viviendas, también garajes, trasteros, oficinas e incluso locales con restaurantes en funcionamiento.

Precisamente, para quienes deseen emprender un nuevo negocio, la inmobiliaria Ünique tiene disponible un local de hostelería que cuenta con varios salones interiores y una terraza exterior, ideal para disfrutar de la temporada de verano.

Con varios salones

En un enclave natural junto al río, en Redondela (Pontevedra), la inmobiliaria Ünique comercializa un muíño (en castellano, molino) gallego rehabilitado, que actualmente funciona como tapería.

"La propiedad combina patrimonio, identidad arquitectónica y oportunidad de inversión en un entorno estratégico de las Rías Baixas. Se encuentra a 3 minutos del centro de Redondela, a 15 de Vigo y próxima al Camino de Santiago Portugués", detalla el anuncio.

El inmueble, en venta por 700.000 euros y rehabilitado integralmente en 2001, cuenta con aproximadamente 300 metros cuadrados (m2) construidos sobre una amplia parcela de 819 m2.

Espacios verdes del restaurante Idealista/Ünique

"Actualmente alberga una tapería en funcionamiento, con diferentes salones interiores destinados a restaurante, todos ellos con chimenea. Dispone además de cocina profesional, almacenes y zonas exteriores que permiten ampliar el uso del inmueble durante distintas épocas del año".

En este sentido, el local consta de una terraza junto al río y espacios ajardinados que "aportan una relación directa con el entorno natural".

La propiedad se completa con tres baños exteriores y una amplia zona de aparcamiento, lo que "favorece una operativa cómoda tanto para clientes como para el desarrollo del negocio".

Para los compradores interesados, la inmobiliaria Ünique recomienda bien mantener el modelo de negocio existente o evolucionar hacia un concepto gastronómico más especializado "o plantear un proyecto boutique vinculado al turismo, la naturaleza y la experiencia".

Precio y ubicación

El inmueble se encuentra a pie de carretera, en el camino a Pazos de Borbén, y sale a la venta por un precio de 700.000 euros. Desde su última actualización, el pasado 27 de agosto, parece haber despertado el interés de varios posibles compradores.

En este sentido, el anuncio ha registrado 139 visitas y tres usuarios lo han guardado como favorito.